Власти Алтайского края планируют обеспечить 500 молодых семей жильем

На эти цели из федерального, краевого и муниципальных бюджетов выделят около 354 миллионов рублей. Сообщается, что «это позволит обеспечить жильем почти вдвое больше молодых семей региона, чем в 2018 году».
Сайт мэрии сообщает, что в Барнауле в 2018 году сертификаты получили 48 молодых семей.
Кто и на каких условиях может получить сертификат на приобретение жилья?
В программу «Молодая семья» могут вступить семьи, в том числе состоящие из одного родителя и одного и более детей. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, и семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. В рамках программы семьям предоставляют средства на покупку или строительство жилья, но только 30−40% от расчетной стоимости недвижимости.