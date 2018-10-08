Власти Алтайского края планируют обеспечить 500 молодых семей жильем

В 2019 году в Алтайском крае около 500 молодых семей получат сертификаты на приобретение жилья. В Барнауле житье получат не менее 120 семей, сообщает официальный сайт региона .

На эти цели из федерального, краевого и муниципальных бюджетов выделят около 354 миллионов рублей. Сообщается, что «это позволит обеспечить жильем почти вдвое больше молодых семей региона, чем в 2018 году».



Сайт мэрии сообщает, что в Барнауле в 2018 году сертификаты получили 48 молодых семей.

Кто и на каких условиях может получить сертификат на приобретение жилья?

В программу «Молодая семья» могут вступить семьи, в том числе состоящие из одного родителя и одного и более детей. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, и семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. В рамках программы семьям предоставляют средства на покупку или строительство жилья, но только 30−40% от расчетной стоимости недвижимости.