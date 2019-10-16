Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Власти Барнаула через суд требуют от застройщика оплаты долга за аренду

Заявление о взыскании с ООО «ИСК «Дельта» задолженности по арендной плате в размере 314 тысяч рублей подал в Арбитражный суд Алтайского края комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

Долг образовался в связи с тем, что компания в период с 5 декабря 2017 года по 30 июня 2019 года не вносила средства, положенные по договору аренды земельного участка. В иск включена и пеня в размере 26 тысяч рублей за просроченную оплату.

Арбитраж, в свою очередь, принял иск и начал производство по делу. Судебное заседание назначено на 5 ноября.

В том случае, если ответчик не предоставит бумаги, подтверждающие факт оплаты, сумму с компании взыщут принудительно. Вероятно и то, что стороны сумеют найти компромисс, договориться о поэтапном погашении долга и заключить мировое соглашение.

Любопытно, что в исковом заявлении не указан адрес земельного участка, за который не платит арендатор.

При этом отмечается, что «Дельта» заморозила стройку трехэтажного дома с двухуровневыми квартирами на улице 80 Гвардейской Дивизии, 52.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость