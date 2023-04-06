Власти Барнаула ищут подрядчика на охрану трех культурных объектов

Мэрия Барнаула ищет компанию, которая займется охраной трех культурных объектов регионального значения. Власти готовы заплатить за это 1,2 рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Компания должна с 1 мая 2023 года по 31 декабря 2023 года охранять несколько зданий. Первое — бывшую поликлинику на ул. Калинина, 24, построенную в 1936. Ранее ее собирались продать за 1 рубль.

Второе здание — производственный корпус дрожже-винокуренного завода Зверева на ул. Мамонтова, 305а.

Третье — деревянный дом на ул. Пушкина, 45. Его, кстати, тоже продавали, но с начальной ценой за 7,6 млн рублей.

Контракт вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до 30 января 2024 года. Охранники будут патрулировать здания ежедневно каждые два часа.

На сайте лот разместили 31 марта 2023 года, подавать заявки можно до 11 апреля 2023 года.