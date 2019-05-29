Власти Барнаула определили, куда перевезут планетарий

Барнаульский планетарий переедет в здание бывшего кинотеатра «Родина» уже в 2020 году. Об этом сообщил председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков в ходе общественной дискуссии «Парк „Изумрудный“: концепции развития», прошедшей 28 мая в «Алтапрессе».

По словам Валерия Паршкова, решение приспособить здание бывшего кинотеатра «Родина» под планетарий в администрации Барнаула принято. Проект переустройства здания готовит мастерская архитектора Александра Деринга. Паршков напомнил, что здание бывшего кинотеатра является памятником архитектуры, и это будет обязательно учтено.

В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация, в этом году в бюджет будут заложены средства на обустройство помещения, также сообщил председатель комитета по культуре.

Валерий Паршков,

председатель комитета по культуре Барнаула:

Думаю, что в 2020 году, в соответствии с договором, подписанным с епархией, планетарий найдет свое место в здании бывшего кинотеатра «Родина». В этом плане все наши договоренности с епархией соблюдаются.

Напомним, в 2017 году на время строительства новой площадки в здание «Родины» переехал Алтайский государственный театр кукол «Сказка».