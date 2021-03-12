Власти Барнаула пообещали в 2021 году благоустроить Мизюлинскую рощу и аллею в поселке Южном

Планами по озеленению Барнаула 11 марта поделилась начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи города Елена Королева. Она рассказала, что в Мизюлинской роще и на аллее в поселке Южный будет высажено более 300 зеленых насаждений.

О благоустройстве отдельных территорий, запланированном в 2021 году, Елена Королева рассказала участникам круглого стола ОНФ, состоявшегося на базе altapress.ru. Он был посвящен проблемам и перспективам развития «зеленого каркаса» Барнаула и Алтайского края.

В обсуждении приняли участие представители общественных организаций, власти и правоохранительных органов.

На базе altapress.ru прошел круглый стол , посвященный «зеленому каркасу» Барнаула и Алтайского края. Altapress.ru.

Руководитель отдела профильного комитета напомнила о муниципальной программе «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование», действующей в Барнауле с 2019 года. Она рассчитана на ближайшие 20 лет и предусматривает финансирование поддержания «зеленых легких» города на сумму в более чем 200 млн рублей.

«Сегодня в Барнауле находятся девять парков, десятки аллей и более сотни зеленых уголков и скверов», — отметила Королева, говоря о территориях, на которые рассчитана программа.

Представитель администрации также отметила, что на сегодняшний день на одного горожанина приходится 29 кв. м. зеленых насаждений, при норме в 10 кв. м.

Архитектор Андрей Атаджанов, активно занимающийся острыми вопросами формирования и сохранения «зеленого каркаса» города, парировал. Он подчеркнул, что при формальном соблюдении всех норм, далеко не всем жителям краевой столицы доступны зеленые зоны для прогулок и отдыха. Для того, чтобы попасть, например, в один из немногих благоустроенных парков — «Изумрудный» — людям придется ехать через весь город.

На базе altapress.ru прошел круглый стол , посвященный «зеленому каркасу» Барнаула и Алтайского края. Altapress.ru.

Другие участники дискуссии также отметили довольно формальный подход. При расчете объема зеленых насаждений на одного жителя Барнаула учитывается растительность на правом берегу Оби, где вряд ли можно найти отдыхающих.

Однако, чиновники считают, что не все так плохо. Елена Королева подчеркнула: за последние пять лет в Барнауле высаживается в три раза больше деревьев, чем вырубается. Здесь имеется в виду снос аварийных деревьев. При этом, посадка производится планомерно во всех частях города. И помогает в этом неплохо финансируемая программа «Комфортная городская среда».

На базе altapress.ru прошел круглый стол , посвященный «зеленому каркасу» Барнаула и Алтайского края. Altapress.ru.

Для озеленения краевой столицы используются и бюджетные деньги города. Так, по информации начальника отдела благоустройства и озеленения, в 2021 году в Барнауле планируется высадить 500 деревьев и кустарников.

К слову, еще 2020 году в Барнауле было создано лесничество, которое будет заниматься охраной, защитой и воспроизводством городских лесов. А в перспективе жителей краевой столицы ждет создание концепции «Барнаул — зеленый город», о которой altapress.ru писал ранее.

О том, где городские леса больше всего страдают от ассенизаторов, как решается вопрос с созданием национального парка «Салаир» и какие проблемы горожанам и не только несет обанкротившаяся «Алтайкровля» читайте 15 марта на altapress.ru.