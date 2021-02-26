В Барнауле за 2 млн рублей разработают концепцию вертикального и контейнерного озеленения

В Барнауле объявили конкурс на выполнение работ по разработке концепции «зеленого города», что потребует изучение новых технологий и подходов, сообщает мэрия.

В концепции «Барнаул — зеленый город» отразят планы озеленения, определят территории для благоустройства и изучат современные технологии озеленения (поверхностное, вертикальное, контейнерное).

«Комплексное озеленение потребует ландшафтных решений, применительно к климатическим и экологическим условиям города», — подчеркнули власти.

Чтобы вся работа прошла гладко, научными методами определят нынешнее состояния озеленения. Также изучат отдачу уже действующих зеленых зон и примут предложения по их реконструкции и модернизации.

Кроме того, жителей города опросят с целью выяснения степени их удовлетворенности системой озеленения.

На разработку концепции из городского бюджета выделят 1 950 000 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 22 марта.

Основные задачи выполнения работ по разработке концепции:

подготовка обзора по истории озеленения и садово-паркового строительства, и общей характеристики структуры зеленых насаждений города в настоящее время;

оценка зеленых зон (жизненного состояния видового состава, соблюдения норм озеленения в разных частях города, соотношения однолетних и многолетних цветочных культур, фитопатологическое обследование);

паспортизация древесных насаждений;

установление функционального назначения зеленых зон, предложения по их реконструкции и модернизации;

проведение анкетирования и опроса жителей города с целью выяснения удовлетворенности населения системой озеленения, функционального назначения парков и скверов;

создание Web-ГИС проекта;

методика (алгоритм, критерии) выбора места посадки и подбор ассортимента зеленых насаждений;

предложения по использованию новых современных технологий озеленения (поверхностное, вертикальное, контейнерное) и ландшафтных решений, применительно к климатическим и экологическим условиям Барнаула;

обследование фрагмента городских лесов в пойме реки Оби;

стратегия реализации и дальнейшего развития концепции «Барнаул — Зеленый город»;

определение состояния озеленения Барнаула на основании исследовательской работы.

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