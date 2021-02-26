В Барнауле за 2 млн рублей разработают концепцию вертикального и контейнерного озеленения

В концепции «Барнаул — зеленый город» отразят планы озеленения, определят территории для благоустройства и изучат современные технологии озеленения (поверхностное, вертикальное, контейнерное).
«Комплексное озеленение потребует ландшафтных решений, применительно к климатическим и экологическим условиям города», — подчеркнули власти.
Чтобы вся работа прошла гладко, научными методами определят нынешнее состояния озеленения. Также изучат отдачу уже действующих зеленых зон и примут предложения по их реконструкции и модернизации.
Кроме того, жителей города опросят с целью выяснения степени их удовлетворенности системой озеленения.
На разработку концепции из городского бюджета выделят 1 950 000 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 22 марта.
Основные задачи выполнения работ по разработке концепции:
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подготовка обзора по истории озеленения и садово-паркового строительства, и общей характеристики структуры зеленых насаждений города в настоящее время;
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оценка зеленых зон (жизненного состояния видового состава, соблюдения норм озеленения в разных частях города, соотношения однолетних и многолетних цветочных культур, фитопатологическое обследование);
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паспортизация древесных насаждений;
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установление функционального назначения зеленых зон, предложения по их реконструкции и модернизации;
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проведение анкетирования и опроса жителей города с целью выяснения удовлетворенности населения системой озеленения, функционального назначения парков и скверов;
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создание Web-ГИС проекта;
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методика (алгоритм, критерии) выбора места посадки и подбор ассортимента зеленых насаждений;
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предложения по использованию новых современных технологий озеленения (поверхностное, вертикальное, контейнерное) и ландшафтных решений, применительно к климатическим и экологическим условиям Барнаула;
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обследование фрагмента городских лесов в пойме реки Оби;
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стратегия реализации и дальнейшего развития концепции «Барнаул — Зеленый город»;
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определение состояния озеленения Барнаула на основании исследовательской работы.
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