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Жизнь

В Барнауле за 2 млн рублей разработают концепцию вертикального и контейнерного озеленения

В Барнауле объявили конкурс на выполнение работ по разработке концепции «зеленого города», что потребует изучение новых технологий и подходов, сообщает мэрия.

Полив деревьев. Благоустройство.
Полив деревьев. Благоустройство.
barnaul.org

В концепции «Барнаул — зеленый город» отразят планы озеленения, определят территории для благоустройства и изучат современные технологии озеленения (поверхностное, вертикальное, контейнерное).

«Комплексное озеленение потребует ландшафтных решений, применительно к климатическим и экологическим условиям города», — подчеркнули власти.

Чтобы вся работа прошла гладко, научными методами определят нынешнее состояния озеленения. Также изучат отдачу уже действующих зеленых зон и примут предложения по их реконструкции и модернизации.

Кроме того, жителей города опросят с целью выяснения степени их удовлетворенности системой озеленения.

На разработку концепции из городского бюджета выделят 1 950 000 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 22 марта.

Основные задачи выполнения работ по разработке концепции:

  • подготовка обзора по истории озеленения и садово-паркового строительства, и общей характеристики структуры зеленых насаждений города в настоящее время;

  • оценка зеленых зон (жизненного состояния видового состава, соблюдения норм озеленения в разных частях города, соотношения однолетних и многолетних цветочных культур, фитопатологическое обследование);

  • паспортизация древесных насаждений;

  • установление функционального назначения зеленых зон, предложения по их реконструкции и модернизации;

  • проведение анкетирования и опроса жителей города с целью выяснения удовлетворенности населения системой озеленения, функционального назначения парков и скверов;

  • создание Web-ГИС проекта;

  • методика (алгоритм, критерии) выбора места посадки и подбор ассортимента зеленых насаждений;

  • предложения по использованию новых современных технологий озеленения (поверхностное, вертикальное, контейнерное) и ландшафтных решений, применительно к климатическим и экологическим условиям Барнаула;

  • обследование фрагмента городских лесов в пойме реки Оби;

  • стратегия реализации и дальнейшего развития концепции «Барнаул — Зеленый город»;

  • определение состояния озеленения Барнаула на основании исследовательской работы.

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