Власти Барнаула вновь попробуют купить жилье для бабушек из разваливающегося барака

Заявки на повторное проведение аукциона по закупки жилья для пенсионерок из аварийного дома на ул. Строительная 2-я, 46 будут размещены в сентябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии краевой столицы.

Старый барак на ул. Строительная 2-я, 46 был признан аварийным в 2013 году. Из него уже переселены в другие помещения жители 14 квартир. Однако, в разваливающемся доме до сих пор живут две пожилые пенсионерки Валентина Артюхова и Вера Шутова. Вопрос с их переселением повис в воздухе.

В мэрии отмечают, что из-за маленьких площадей квартир, в которых живут женщины, приобрести что-то соответствующей квадратуры затруднительно. Однако мэрия не намерена оставлять вопрос без внимания. В сентябре этого года будет проведен повторный аукцион.

Администрация также напомнила, что жительниц злосчастного барака информировали о других вариантах, куда можно переехать из аварийного дома. Так, сотрудники мэрии уведомили женщин, что те могут «воспользоваться правом на получение ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения, либо обратиться за предоставлением квартир маневренного фонда».

Аварийный дом на ул. Строительная 2-я , 46. Анна Зайкова.

«На сегодняшний день ежемесячные денежные выплаты на оплату расходов по найму жилого помещения получают более 90 жителей», — рассказали специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации города.

Сами женщины во время встречи с корреспондентами alrapress.ru не раз повторяли, что не готовы переезжать в маневренный фонд и тем более на съемную квартиру. Они это объяснили тем, что уже не в том возрасте, чтобы постоянно переезжать с места не место. Валентине Артюховой уже 66 лет, а Вере Шутовой — 70.

«Маневренный фонд выглядит ненамного лучше. Я боюсь, что дом, куда нас хотят силком выселить, тоже признают аварийным. После этого переселят в другое ветхое здание. И так до бесконечности. Мне 70 лет. Я уже не в том возрасте, чтобы постоянно переезжать», — рассказала altapress.ru Вера Шутова.

В пресс-службе мэрии также отметили: за все время расселения дома на ул. Строительная 2-я, 46 для обеспечения безопасности граждан администрации района и города проводили с жильцами встречи, направляли в их адрес письма, размещали объявления о мерах поддержки на входных группах дома.