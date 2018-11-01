Власти Барнаула включили исторический ДК «Трансмаш» в план приватизации

Власти Барнаула выставят на продажу здание бывшего ДК «Трансмаш» — историческое для города здание. Он впервые включен в прогнозный план приватизации на 2019−2021 годы, утвержденный депутатами Барнаульской гордумы 31 октября. Большая же часть включенных в него зданий и помещений перешли из предыдущего плана, так как продать их не удалось.

В прошлом самый крупный ДК в Барнауле

Зданию, в котором располагался дом культуры «Трансмаш» (пр. Ленина, 152), более 70 лет. Долгое время это был самый крупный Дворец культуры в Барнауле со своим кинотеатром, комнатами для всевозможных студий.

С призывами восстановить его депутаты Барнаульской гордумы выступали еще в конце 2016 года — по тем временам затраты на это оценивали в 80 млн рублей.

Однако в сентябре 2018 года «Банкфакс» сообщил, что здание законсервировали в августе 2018 года, на дверях висит объявление о капремонте, но никакие работы не велись.

Дом культуры «Трансмаш» ok.ru/barnaul.y

И вот теперь исторический ДК вошел в прогнозный план приватизации Барнаула на 2019−2021 годы. Когда именно он будет выставлен на продажу, пока неясно.

Самый крупный объект

Площадь здания ДК «Трансмаш» — 2428,2 кв. метра (в том числе подвала 384,7 кв. метра), земельного участка — 3538 кв. метра. И это один из самых крупных объектов недвижимости, принадлежащих городу и вошедших в новый план приватизации.

Больше него по площади (из объектов, включенных в прогнозный план) только здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями: его адрес — ул. Эмилии Алексеевой, 2/ пр. Ленина, 199. Но в нем городу принадлежит лишь примерно треть долей (или около 3,6 тыс. кв метров).

В 2018 году крупные объекты на продажу не выставляли вообще — самым значительным было нежилое помещение в подвале и на первом этаже жилого дома на ул. Советской, 6 (225,7 кв. метр). Купил его Петр Окунев за 7 млн рублей.

Для сравнения: в 2017 году самой крупной приватизационной сделкой была продажа муниципального здания «Старого базара» — приобрела его фирма «ДомоС» за 53,3 млн рублей, связанная со строительной компанией. Правда, найти на него покупателя удалось лишь с 19-го раза.

«Старый базар» в октябре 2018 года. Altapress.ru.

Не востребовано арендаторами

Между тем, одна из причин продажи муниципальных объектов — отсутствие к ним интереса у арендаторов. Пустующих объектов недвижимости в Барнауле очень много, сказала Светлана Фоминых.

На 1 января 2018 года их общая площадь составляла 27 тыс кв метров. А по последним данным — уже более 30 тыс. Растут и затраты на их содержание и ремонт.

Мансарда в доме на пр. Красноармейской , 131 , не востребована арендаторами. altapress.ru.

Светлана Фоминых,

председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула:

В 2016 году наши затраты на содержание пустующих нежилых помещений — капремонт и коммунальные услуги — составили 13,5 млн рублей, в 2017 году — 15,5 млн, в 2018-м 17,9 млн.

«Удастся ли найти покупателя, если нет арендаторов»? — поинтересовалась у руководителя КУМСа депутат БГД Елена Хрусталева. Светлана Фоминых перспективы продажи оценивает оптимистично. По ее словам, в 2018 году КУМСу удалось продать 21 объект. Среди них были и объекты, не востребованные арендаторами.