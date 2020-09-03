Власти края выставили на торги участок под автостоянку в быстрорастущем районе Барнаула

Фонд имущества Алтайского края выставил на торги право аренды участка в центре Барнаула для открытой автостоянки. Рядом с участком весьма динамично возводятся несколько жилых высоток.

Участок площадью почти 10 соток (0,0983 га) расположен в зоне многоэтажной застройки, его адрес — ул. Папанинцев, 165 (он является прилегающим). Подъезд к нему возможен как с ул. Папанинцев, так и с пер. Ядринцева, а вместимость относительно невелика — не более 50 машин.

Надо сказать, что сейчас рядом с участком буквально на глазах растут многоэтажные жилые дома. После их заселения потребность в автостоянках и других инфраструктурных объектах наверняка будет весьма высокой.

Более того, микрорайон за пер. Ядринцева (в границах ул. Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской) планируется и дальше застраивать высотками, в том числе 24-этажками. Речь шла о 15 новых домах. Здесь планировали построить два гаражных комплекса по 4 этажа каждый (по 300 машиномест).

Начальная цена участка под автостоянку (или начальный размер годовой арендной платы) — 67,5 тыс. рублей. Аукцион состоится 15 октября, сообщили в Фонде имущества Алтайского края.