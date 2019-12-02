Власти не смогли обеспечить российских военных жильем

Вопрос обеспечения жильем военнослужащих до конца пока не решен, однако очередь за последние восемь лет сократилась более чем вдвое, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Темпы в решении жилищного вопроса военнослужащих не снижаются — продолжается строительство для них целых микрорайонов в разных регионах страны, используется механизм жилищных субсидий, развивается накопительно-ипотечная система.

В России проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку, «практически решена», уверен Попов.

Ультиматум

Это уже не первый случай, когда власти признают, что не могут прямо сейчас добиться улучшения жизни военных, пишет ura.ru. Так, 20 ноября Госдума РФ продлила заморозку ежегодного увеличения пенсий для военных до 2021 года.

Несмотря на заморозку надбавки, пенсия увеличится на 3% — размер инфляции. Замминистра обороны Леонид Горин заявлял, что в октябре 2020 года военная пенсия будет составлять более 27 тысяч рублей. По мнению полковника запаса Александра Жилина, действующая политика РФ в отношении военных грозит властям страны ультиматумом со стороны Вооруженных сил.

Армия России. Военные. минобороны. рф , CC BY 4.0

Митинг

Митинг военных пенсионеров прошел в Новосибирске в начале ноября.

Военные пенсионеры, служившие в 39-й Глуховской ракетной дивизии, судебными решениями выселяются из своих квартир.

Многие прожили десятки лет в квартирах, которые считали своими, в поселке Гвардейский. Однако по документам Минобороны квартиры продолжали числиться служебными.