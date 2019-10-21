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Недвижимость

Власти решили спросить у горожан, как правильно застраивать Барнаул

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о проведении общественных обсуждений проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Этот документ регламентирует главные принципы застройки города.

Недвижимость Барнаула. Рублёвка.
Недвижимость Барнаула. Рублёвка.
Анна Зайкова

Постановление опубликовано на сайте мэрии. В документе сказано, что общественные обсуждения по проекту должны идти не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта правил.

В разделе экспозиций проектов, выставленных на обсуждения, нового проекта ПЗЗ еще нет.

Этот документ наряду с генеральным планом играет ключевую роль для развития города. Например, согласно изменениям, на Потоке можно будет строить не только малоэтажные, но и многоэтажные дома.

30 августа в Барнауле окончательно утвердили новый генплан-2036. Разработчики готовили ПЗЗ параллельно с ним.

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