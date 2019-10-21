Власти решили спросить у горожан, как правильно застраивать Барнаул

Постановление опубликовано на сайте мэрии. В документе сказано, что общественные обсуждения по проекту должны идти не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта правил.
В разделе экспозиций проектов, выставленных на обсуждения, нового проекта ПЗЗ еще нет.
Этот документ наряду с генеральным планом играет ключевую роль для развития города. Например, согласно изменениям, на Потоке можно будет строить не только малоэтажные, но и многоэтажные дома.
30 августа в Барнауле окончательно утвердили новый генплан-2036. Разработчики готовили ПЗЗ параллельно с ним.