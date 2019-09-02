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2 сентября 19°C

Генплан-2036: как депутаты принимали ключевой для развития Барнаула документ

30 августа войдет в календарь памятных дат Барнаула как день, когда окончательно утвердили новый генплан развития города — на сей раз до 2036 года. Путь от проекта к финалу оказался самым сложным за всю историю города — первые слушания были сорваны, обсуждение перенесено, а критиковали его даже сторонники. Так или иначе, гордума за него проголосовала, и теперь часть препятствий для развития краевого центра устранена.

Генплан поддержал одинокий общественник Илья.
Генплан поддержал одинокий общественник Илья.
Altapress.ru
Краткое содержание

Новый облик

Реализация генплана могла бы существенно изменить облик по крайней мере части Барнаула. Он, к примеру, предполагает максимально освободить центр от промышленных и коммунально-складских предприятий. А выводимые из центра предприятия предлагается размещать в Власихинской промзоне.

Проект генплана Барнаула прошел через жернова гордумы
Политика

На правом берегу Оби на ближайшее время предусмотрены рекреационные объекты, в перспективе — размещение здесь инженерных коммуникаций Барнаульской агломерации.

В исторической части города предусматривается ограничить высоту зданий — строить не более четырех этажей. Здесь будут развиваться новые многофункциональные общественно-деловые зоны, комплекс гостиниц и система общественных пространств.

Дмитрий Аристов, председатель профильного комитета Барнаула, пояснил, что ветхий и аварийный фонд в исторической зоне будет ликвидироваться — он описал этот процесс как «придание жилой и общественной застройке нового качества». Историческое наследие при этом сохранится.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Жилье для барнаульцев

Генплан, разумеется, предусмотрел территории и для жилищного строительства. Так, зона жилой и общественной застройки обозначена в западном планировочном районе на месте сносимого аварийного и ветхого фонда.

В нагорной части будет зона индивидуального жилищного строительства, а также смешанная зона — общественно-деловой застройки. Под индивидуальную застройку выделены и территории севернее поселка Лесной, а также на свободные участки поселков Бельмесево и Центральный.

Жилье (а также коммерческую и социальную инфраструктуру будут строить и в центральной части. Более подробно о семи планировочных районах можно прочитать здесь.

300 замечаний

К финалу генплан-2036 шел сложной дорогой — пожалуй, ни один подобный документ не принимали с такими трудностями. В 2017 году разработанный институтом «Гипрогор» проект вынесли на публичные слушания — горожане его сорвали, из-за чего принятие документа отложили почти на два года.

Депутаты Барнаульской гордумы принимают генплан 30 августа 2019 года
Депутаты Барнаульской гордумы принимают генплан 30 августа 2019 года
Altapress.ru

Вторые публичные слушания проводить даже не рискнули — 24 июня 2019 года проект выставили на общественное обсуждение — по сути, заочную форму ознакомления с проектом. Эксперты-градостроители в ходе дискуссий на отдельных площадках называли документ сырым и жестко критиковали. О том, что документ не идеален, говорили и сами единороссы.

Более того, по итогам общественного обсуждения поступило около 300 замечаний и предложений. Однако, как пояснил Дмитрий Аристов, большая часть возражений касалась строительства на территории городского округа полигона твердых коммунальных отходов.

«На территории городского округа проектом генплана строительство полигона ТКО не предусмотрено», — пояснил чиновник.

К моменту вынесения проекта на гордуму его согласовали со всеми ведомствами и надзорными инстанциями, сказал Аристов. Большинство спорных вопросов урегулировано, а отдельные изменения будут внесены в ходе актуализации генплана в 2020 году.

Елена Хрусталева.
Елена Хрусталева.
Altapress.ru

Разрезервируйте!

Но оппозицию в гордуме аргументы чиновника не убедили. Елена Хрусталева из фракции КПРФ предложила отправить документ на доработку. Во-первых, потому, что сроки экспозиции и подачи предложений и замечаний необоснованно ограничили — на это барнаульцам дали меньше месяца.

Во-вторых, оценку регулирующего воздействия генплана провели только в 2016—2017 годах, до внесения в документ изменений. В-третьих, большинству материалов генплана присвоили гриф «секретно» и «для служебного пользования».

«Могли бы подготовить разгруженные материалы, не содержащие сведения ограниченного использования. Как мы можем утверждать документ, не зная его содержания?» — объяснила Хрусталева.

Оксана Молодых.
Оксана Молодых.
Altapress.ru

Против утверждения были и эсеры. Руководитель фракции Оксана Молодых эмоционально выступила против застройки нескольких десятков гектаров бора, где установлена общественно-деловая зоны для медкластера и рекреации.

«Слышали сухой аргумент о том, что территория зарезервирована. Но у нас поручение избирателей: спасти лес в виде леса. И мы намерены продолжить политическое, информационное давление для решения вопроса в интересах избирателей. Зарезервировали? Разрезервируйте!» — заявила Молодых.

Хватит пиариться

Но предложения коммунистов и пафос эсеров их коллеги-единороссы восприняли без энтузиазма. Иван Огнев, предкомитета по законности и местному самоуправлению гордумы, заметил, что нормы права должны комментировать специалисты, а не политические партии.

«Все экспертные заключения получены, никаких юридических оснований для снятия вопроса нет вообще», — продолжил Огнев.

Вячеслав Перерядов.
Вячеслав Перерядов.
Altapress.ru

Лидер единороссов гордумы Вячеслав Перерядов напомнил оппозиционерам о предложении фракции: создать постоянную рабочую группу и вместе работать над генпланом дальше.

«А где вы раньше были?! Мое мнение: хватит пиариться на этом вопросе, нужно принимать документ — важный, стратегический, динамичный документ для нашего города», — призвал Перерядов.

Ксения Белоусова.
Ксения Белоусова.
Altapress.ru

Пять против

Так или иначе, большинством голосов — 31 за, пять против — гордума утвердила документ. Ранее его сторонники принятия генплана пояснили: в новом документе выделены 350−400 га для жилищного строительства, и это даст возможность выполнить нацпроект президента.

«Старый генплан просто не позволяет городу дальше развиваться, в том числе развивать застроенные территории», — сказала Ксения Белоусова, депутат БГД.

В дальнейшем, уже на основе генплана, в городе примут правила землепользования и застройки.

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