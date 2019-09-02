Генплан-2036: как депутаты принимали ключевой для развития Барнаула документ

30 августа войдет в календарь памятных дат Барнаула как день, когда окончательно утвердили новый генплан развития города — на сей раз до 2036 года. Путь от проекта к финалу оказался самым сложным за всю историю города — первые слушания были сорваны, обсуждение перенесено, а критиковали его даже сторонники. Так или иначе, гордума за него проголосовала, и теперь часть препятствий для развития краевого центра устранена.

Краткое содержание

Новый облик

Реализация генплана могла бы существенно изменить облик по крайней мере части Барнаула. Он, к примеру, предполагает максимально освободить центр от промышленных и коммунально-складских предприятий. А выводимые из центра предприятия предлагается размещать в Власихинской промзоне.

На правом берегу Оби на ближайшее время предусмотрены рекреационные объекты, в перспективе — размещение здесь инженерных коммуникаций Барнаульской агломерации.

В исторической части города предусматривается ограничить высоту зданий — строить не более четырех этажей. Здесь будут развиваться новые многофункциональные общественно-деловые зоны, комплекс гостиниц и система общественных пространств.

Дмитрий Аристов, председатель профильного комитета Барнаула, пояснил, что ветхий и аварийный фонд в исторической зоне будет ликвидироваться — он описал этот процесс как «придание жилой и общественной застройке нового качества». Историческое наследие при этом сохранится.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки. Анна Зайкова , altapress.ru.

Жилье для барнаульцев

Генплан, разумеется, предусмотрел территории и для жилищного строительства. Так, зона жилой и общественной застройки обозначена в западном планировочном районе на месте сносимого аварийного и ветхого фонда.

В нагорной части будет зона индивидуального жилищного строительства, а также смешанная зона — общественно-деловой застройки. Под индивидуальную застройку выделены и территории севернее поселка Лесной, а также на свободные участки поселков Бельмесево и Центральный.

Жилье (а также коммерческую и социальную инфраструктуру будут строить и в центральной части. Более подробно о семи планировочных районах можно прочитать здесь.

300 замечаний

К финалу генплан-2036 шел сложной дорогой — пожалуй, ни один подобный документ не принимали с такими трудностями. В 2017 году разработанный институтом «Гипрогор» проект вынесли на публичные слушания — горожане его сорвали, из-за чего принятие документа отложили почти на два года.

Депутаты Барнаульской гордумы принимают генплан 30 августа 2019 года Altapress.ru

Вторые публичные слушания проводить даже не рискнули — 24 июня 2019 года проект выставили на общественное обсуждение — по сути, заочную форму ознакомления с проектом. Эксперты-градостроители в ходе дискуссий на отдельных площадках называли документ сырым и жестко критиковали. О том, что документ не идеален, говорили и сами единороссы.

Более того, по итогам общественного обсуждения поступило около 300 замечаний и предложений. Однако, как пояснил Дмитрий Аристов, большая часть возражений касалась строительства на территории городского округа полигона твердых коммунальных отходов.

«На территории городского округа проектом генплана строительство полигона ТКО не предусмотрено», — пояснил чиновник.

К моменту вынесения проекта на гордуму его согласовали со всеми ведомствами и надзорными инстанциями, сказал Аристов. Большинство спорных вопросов урегулировано, а отдельные изменения будут внесены в ходе актуализации генплана в 2020 году.

Елена Хрусталева. Altapress.ru

Но оппозицию в гордуме аргументы чиновника не убедили. Елена Хрусталева из фракции КПРФ предложила отправить документ на доработку. Во-первых, потому, что сроки экспозиции и подачи предложений и замечаний необоснованно ограничили — на это барнаульцам дали меньше месяца.

Во-вторых, оценку регулирующего воздействия генплана провели только в 2016—2017 годах, до внесения в документ изменений. В-третьих, большинству материалов генплана присвоили гриф «секретно» и «для служебного пользования».

«Могли бы подготовить разгруженные материалы, не содержащие сведения ограниченного использования. Как мы можем утверждать документ, не зная его содержания?» — объяснила Хрусталева.

Оксана Молодых. Altapress.ru

Против утверждения были и эсеры. Руководитель фракции Оксана Молодых эмоционально выступила против застройки нескольких десятков гектаров бора, где установлена общественно-деловая зоны для медкластера и рекреации.

«Слышали сухой аргумент о том, что территория зарезервирована. Но у нас поручение избирателей: спасти лес в виде леса. И мы намерены продолжить политическое, информационное давление для решения вопроса в интересах избирателей. Зарезервировали? Разрезервируйте!» — заявила Молодых.

Хватит пиариться

Но предложения коммунистов и пафос эсеров их коллеги-единороссы восприняли без энтузиазма. Иван Огнев, предкомитета по законности и местному самоуправлению гордумы, заметил, что нормы права должны комментировать специалисты, а не политические партии.

«Все экспертные заключения получены, никаких юридических оснований для снятия вопроса нет вообще», — продолжил Огнев.

Вячеслав Перерядов. Altapress.ru

Лидер единороссов гордумы Вячеслав Перерядов напомнил оппозиционерам о предложении фракции: создать постоянную рабочую группу и вместе работать над генпланом дальше.

«А где вы раньше были?! Мое мнение: хватит пиариться на этом вопросе, нужно принимать документ — важный, стратегический, динамичный документ для нашего города», — призвал Перерядов.

Ксения Белоусова. Altapress.ru

Пять против

Так или иначе, большинством голосов — 31 за, пять против — гордума утвердила документ. Ранее его сторонники принятия генплана пояснили: в новом документе выделены 350−400 га для жилищного строительства, и это даст возможность выполнить нацпроект президента.

«Старый генплан просто не позволяет городу дальше развиваться, в том числе развивать застроенные территории», — сказала Ксения Белоусова, депутат БГД.

В дальнейшем, уже на основе генплана, в городе примут правила землепользования и застройки.