Промахи и достижения Сергея Дугина. Чем запомнится ушедший мэр барнаульцам

Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке 15 августа. Чиновник имел имидж безынициативного и несамостоятельного градоначальника. Его возможную отставку начали обсуждать с новой силой после зимы 2019 года, когда город захлебнулся в коммунальных авариях. Вместе с тем с Сергеем Дугиным связан и определенный этап развития города. Altapress.ru рассказывает о достижениях и неудачах Сергея Дугина.

1. Прорыв на прорыве

Ушедшая зима запомнится барнаульцам бесконечной чередой крупных коммунальных аварий. В основном порывы происходили на водопроводных сетях. Самой резонансной стала авария на улице Малахова 1 февраля, когда водой залило дорогу под мостом. Коммунальщики ковшами тракторов вычерпывали воду, направляя ее в ливневку.

Однако в феврале на встрече с Виктором Томенко, губернатором Алтайского края Дугин заявил, что состояние коммунальной инфраструктуры города находится на контроле, а аварий стало меньше, чем год назад.

2. Резня бензопилой

За два последних года Барнаул заметно полысел. В рамках программ благоустройства в городе начались массовые вырубки старых деревьев. Многие, конечно, давно требовали обновления, но эту работы должны были проводить поэтапно, говорили возмущенные горожане.

Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка «Изумрудный». barnaul.org

Особенно резонансно прошло обновление парка «Изумрудный» (Октябрьского района). Тогда его передали новому арендатору — компании «Лидер». Он начал массово вырубать старые деревья. Дугин приходил в парк и рассказывал СМИ, что работы организованы в соответствии с утвержденным планом и законно.

В июне 2019 года директора компании «Лидер» Владимира Фишера признали виновным в незаконной рубке деревьев, совершенной в особо крупном размере в парке «Изумрудный». Фишер с приговором не согласен, виновным в этом преступлении себя не считает.

3. Без генплана

С 2015 года в Барнауле пытаются придумать новый генеральный план развития до 2036 года. В 2017 году подготовленный питерским институтом Гипрогор документ вынесли на публичные слушания, которые превратились в митинг: горожане возмутились строительству полигона ТБО в черте города и другим проектным решениям.

Сергей Дугин , Сергей Демин , Алексей Бобров , Виктор Четошников , Нодар Шония. barnaul.org

Вслед за этим мэрия заменила публичные слушания на обсуждения. При этой процедуре горожанам предлагают ознакомиться с документами на нескольких площадках и представить свои замечания. Так по жестко критикуемому генплану мэрия получила около 300 замечаний, но большую часть признала несущественными.

В итоге доработанный документ, который эксперты настойчиво считают сырым, городская дума рассмотрит уже в августе. Как заявил глава барнаульского отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев, его примут с последующей доработкой. У «Единой России» в гордуме 31 мандат из 40, напомнил он на организованной партией «нулевых слушаниях» генплана.

4. Пассажирские перевозки

В течение нескольких лет рынок пассажироперевозок Барнаула сотрясали скандалы. Мэрия меняла подрядчиков, отдавая маршруты то одному, то другому. Перевозчики обращались в ФАС, в некоторых случаях восстанавливая свои контракты.

В апреле 2019 года администрация Барнаула просила арбитражный суд Алтайского края арестовать 99 автобусов компании «БарнаулПассажирТранс» (БПТ) депутата гордумы Валерия Касплера. Чиновники пытались взыскать долги по аренде базы на ул. Калинина. В общей сложности 17,7 млн рублей, следует из материалов суда. Суд в иске отказал, потому что арест ударил бы по интересам барнаульцев-пассажиров. В ответ компания подала встречные иски. Тяжбы длятся с лета 2018 года.

Пикет водителей маршруток у базы компании «АГАС-Транс». предоставлено «АГАС-Транс»

В июле мэрии пришлось в экстренном порядке найти перевозчика на три маршрута — № 33, 77 и 121. Им стала компания «АГАС-Транс». Она уже обслуживала эти направления, но проиграла в конкурсе бийской компании «Транс Лайн». Последний начал работать, но не смог продлить лицензию и сошел с маршрутов.

5. Полная закрытость

Сергей Дугин стал самым закрытым градоначальником Барнаула. Его общение со СМИ сводились к коротким пресс-подходам по заданной тематике. С приходом губернатора Томенко он был вынужден чаще выезжать на объекты и комментировать отдельные вопросы, однако от интервью или публичных заявлений по острым вопросам неизменно отказывался.

6. Доделал туркластер

При Дугине в Барнауле почти завершили строительство объектов туркластера «Барнаул — горнозаводской город», выполнив взятые Карлиным обязательства по федеральной программе развития внутреннего туризма.

Все, что планировалось — лестницы, террасирование склонов, набережные Оби и Барнаулки, пешеходная улица, ливневка — либо закончено, либо в стадии завершения. Однако пока чиновникам не удается наполнить туркластер функциями и смыслом — зачем сюда приходить туристам?

Виктор Томенко и Сергей Дугин. barnaul.org

7. Подружился с садоводами

Мэр установил павильоны для уличных торговцев, где горожане могут торговать продукцией и цветами с собственных дач и огородов. Для них предложили навесы с прилавками. Одновременно с этим с улиц города практически исчезли барахолки и места несанкционированной торговли.

8. Почистил кадровый состав мэрии

Например, администрацию покинул Петр Фризен, многие годы считавшийся серым кардиналом мэрии, ответственным за весь политический блок. Его место занял Вячеслав Франк. Дугин также кардинально обновил состав глав администраций районов.

9. Раскачал программу по благоустройству

Мэрии удалось наладить работу по программе «Формирование комфортной городской среды» (финансирование благоустройство дворов и общественных пространств) и «Безопасные качественные дороги». В этом году по первой программе в краевую столицу поступило 200 млн рублей, по второй — более 1 млрд. В первые годы программа буксовала. Подрядчик не справлялся с благоустройством в рамках заключенного контракте.