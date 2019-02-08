Дугин заявил, что коммунальных аварий в Барнауле стало меньше

Глава Барнаула Сергей Дугин считает, что состояние коммунальной инфраструктуры города находится на контроле, а аварий стало меньше, чем год назад. Такое заявление он сделал 8 февраля в ходе встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Мэр и губернатор обсуждали необходимость проведения детального аудита в коммунальной сфере, сообщает «Катунь 24». Сергей Дугин заявил, что коммунальных аварий стало меньше: так, в январе 2019 года зафиксировали 28 порывов на водопроводных сетях, тогда как в январе 2018 года их было 36.

Напомним, что только за последние сутки в Барнауле произошли три коммунальные аварии. С наступлением морозов в конце января подобные ЧП случаются регулярно. В основном порывы происходят на водопроводных сетях. Самой резонансной стала авария на улице Малахова 1 февраля.

Ранее прокуратура пришла к выводу, что половина водопроводных и четверть тепловых сетей в Барнауле полностью изношены и требуют замены.