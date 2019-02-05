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Прокуратура потребовала решить проблему изношенных сетей в Барнауле

Половина водопроводных и четверть тепловых сетей в Барнауле полностью изношены и требуют замены, сообщил на заседании коллегии прокуратуры региона 4 февраля первый зампрокурора региона Александр Фомин, пишет Интерфакс. Прокуратура настаивает на решении этой проблемы.

Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января.
Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января.
Анна Зайкова.

Александр Фомин,
первый заместитель прокурора Алтайского края:

Большой резонанс вызывают коммунальные аварии, влекущие нарушение прав людей. Их количество возросло до 178 в год. Прокуратура потребовала от Минстроя края, управлений по промышленности и по тарифам должного контроля за реализацией программ коммунальщиков. Сегодня четверть тепловых (0,8 тыс. км из 3,3 тыс. км) и половина водопроводных (6,6 тыс. км из 13,3 тыс. км) сетей нуждаются в полной замене.

Первый змпрокурора отметил, что неполное выполнение производственных и инвестиционных программ, а также другие нарушения послужили основанием для внесения 23 представлений, по результатам рассмотрения которых к административной ответственности привлечены три человека.

Напомним, на прошлой неделе в Барнауле в период 30-градусных морозов случилось сразу несколько коммунальных аварий. Например, произошел порыв теплотрассы в районе завода «Ротор», из-за чего без тепла оказалось более 220 жилых домов, более 15 социальных учреждений и 30 административных зданий. Вторая авария в этот же день оставила без воды Индустриальный район города. Вода затопила участок дороги, в результате чего пришлось закрывать движение для автотранспорта и менять маршруты троллейбусов, трамваев и автобусов.

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