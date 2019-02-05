Прокуратура потребовала решить проблему изношенных сетей в Барнауле

Половина водопроводных и четверть тепловых сетей в Барнауле полностью изношены и требуют замены, сообщил на заседании коллегии прокуратуры региона 4 февраля первый зампрокурора региона Александр Фомин, пишет Интерфакс . Прокуратура настаивает на решении этой проблемы.

Александр Фомин,

первый заместитель прокурора Алтайского края:

Большой резонанс вызывают коммунальные аварии, влекущие нарушение прав людей. Их количество возросло до 178 в год. Прокуратура потребовала от Минстроя края, управлений по промышленности и по тарифам должного контроля за реализацией программ коммунальщиков. Сегодня четверть тепловых (0,8 тыс. км из 3,3 тыс. км) и половина водопроводных (6,6 тыс. км из 13,3 тыс. км) сетей нуждаются в полной замене.

Первый змпрокурора отметил, что неполное выполнение производственных и инвестиционных программ, а также другие нарушения послужили основанием для внесения 23 представлений, по результатам рассмотрения которых к административной ответственности привлечены три человека.

Напомним, на прошлой неделе в Барнауле в период 30-градусных морозов случилось сразу несколько коммунальных аварий. Например, произошел порыв теплотрассы в районе завода «Ротор», из-за чего без тепла оказалось более 220 жилых домов, более 15 социальных учреждений и 30 административных зданий. Вторая авария в этот же день оставила без воды Индустриальный район города. Вода затопила участок дороги, в результате чего пришлось закрывать движение для автотранспорта и менять маршруты троллейбусов, трамваев и автобусов.