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Вода прибывает: как в мороз затопило улицу Малахова и почему аварию пока не могут устранить

На затопленной улице Малахова продолжают устранять коммунальную аварию, которая произошла ночью 30 января. Под мостом Павловского тракта одновременно работают 16 единиц техники «Автодорстрой». При этом бригады столкнулись с серьезными трудностями из-за плохой ливневки.

Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января.
Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января.
Анна Зайкова.

По состоянию на 13 часов 30 января движение автотранспорта на улице Малахова не восстановили: с обеих сторон дорогу перекрыли патрули ДПС и ждут своей очереди грузовики с песком. Но пока дорожники заняты тем, что сгребают скопившуюся под мостом воду в ливневки.

Больше воды скапливается с четной стороны Малахова, потому что там слишком маленькая ливневка.

«Она работает, но принимает мало воды, — уточняет Андрей Курышин, руководитель МБУ „Автодорстрой“. — Поэтому воду сталкивают на другую сторону улицы ковшами тракторов. Там мощность ливневки позволяет принимать больше воды».

Кстати, именно на этом участке летом регулярно случаются потопы — все из-за той же плохо работающей ливневки.

Потоп на Малахова летом.
Потоп на Малахова летом.
Barnaul22

Работники МБУ «Автодорстрой» направляют потоки в люк и разбивают большие льдины лопатами, но пока их работа выглядит бессмысленной и бесконечной: вода постоянно прибывает из порыва водопровода.

Андрей Курышин,
руководитель МБУ «Автодорстрой»:

Когда воду остановят, нам понадобится около пяти часов, чтобы расчистить улицу. Воду, которую не успеем слить в ливневку, засыплем снегом и увезем на грузовиках.

По словам очевидцев, по сравнению с утром воды на этом участке не стало меньше.

Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января.
Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января.
Анна Зайкова.
Коммунальные аварии в Барнауле: что произошло и когда их устранят
Жизнь

Движение автотранспорта на Павловском тракте после утреннего коллапса к обеду 30 января удалось наладить, а на съездах с Павловского тракта на Малахова движение затруднено. Также горожане жалуются, что городской автотранспорт сменил маршруты, не ходят трамваи, поэтому непонятно, на чем можно уехать в нужный район города. В 14.00 администрация города сообщила, что до устранения аварии изменены трассы следования городского транспорта.

По данным Водоканала, повреждение планируется устранить до конца дня. В зону временного ограничения водоснабжения попали жилые дома и административные здания в границах улиц Малахова — Заринская — Бабуркина — Павловский тракт, а также микрорайон «Дружный». Также полностью ограничено водоснабжение в домах и зданиях в зоне, где ранее было понижено давление воды и она сохранялась на нижних этажах.

Напомним, что 30 января из-за повреждения теплосети жители поселка Южный остались без отопления и горячей воды,

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