Вода прибывает: как в мороз затопило улицу Малахова и почему аварию пока не могут устранить

По состоянию на 13 часов 30 января движение автотранспорта на улице Малахова не восстановили: с обеих сторон дорогу перекрыли патрули ДПС и ждут своей очереди грузовики с песком. Но пока дорожники заняты тем, что сгребают скопившуюся под мостом воду в ливневки.
Больше воды скапливается с четной стороны Малахова, потому что там слишком маленькая ливневка.
«Она работает, но принимает мало воды, — уточняет Андрей Курышин, руководитель МБУ „Автодорстрой“. — Поэтому воду сталкивают на другую сторону улицы ковшами тракторов. Там мощность ливневки позволяет принимать больше воды».
Кстати, именно на этом участке летом регулярно случаются потопы — все из-за той же плохо работающей ливневки.
Работники МБУ «Автодорстрой» направляют потоки в люк и разбивают большие льдины лопатами, но пока их работа выглядит бессмысленной и бесконечной: вода постоянно прибывает из порыва водопровода.
Андрей Курышин,
руководитель МБУ «Автодорстрой»:
Когда воду остановят, нам понадобится около пяти часов, чтобы расчистить улицу. Воду, которую не успеем слить в ливневку, засыплем снегом и увезем на грузовиках.
По словам очевидцев, по сравнению с утром воды на этом участке не стало меньше.
Движение автотранспорта на Павловском тракте после утреннего коллапса к обеду 30 января удалось наладить, а на съездах с Павловского тракта на Малахова движение затруднено. Также горожане жалуются, что городской автотранспорт сменил маршруты, не ходят трамваи, поэтому непонятно, на чем можно уехать в нужный район города. В 14.00 администрация города сообщила, что до устранения аварии изменены трассы следования городского транспорта.
По данным Водоканала, повреждение планируется устранить до конца дня. В зону временного ограничения водоснабжения попали жилые дома и административные здания в границах улиц Малахова — Заринская — Бабуркина — Павловский тракт, а также микрорайон «Дружный». Также полностью ограничено водоснабжение в домах и зданиях в зоне, где ранее было понижено давление воды и она сохранялась на нижних этажах.
Напомним, что 30 января из-за повреждения теплосети жители поселка Южный остались без отопления и горячей воды,