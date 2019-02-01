Мэр Барнаула предупредил об опасности новых коммунальных аварий из-за сильных морозов

На совещании с главами районных администраций Сергей Дугин напомнил о крупных авариях на Южном и улице Малахова, а также привел в пример аварию на водопроводе на улице Телефонной.
«Необходимо осуществлять постоянный мониторинг тепловых режимов на объектах социальной сферы и в жилищном фонде. В случае нарушения режимов — немедленно информировать тепловую инспекцию Барнаульской сетевой компании», — сказал мэр.
Управляющим компаниям и домовых комитетам рекомендовали проверить исправность входных дверей в подъездах, целостность утепления подвальных окон и дверей.
При авариях и ЧС можно обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу города:
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций — 29−91−99;
- в случае коммунальных аварий — 29−91−88.