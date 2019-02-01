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Жизнь

Мэр Барнаула предупредил об опасности новых коммунальных аварий из-за сильных морозов

Мэр Барнаула Сергей Дугин заявил о том, что из-за сильных морозов могут произойти новые коммунальные аварии. Всем профильным службам поручили быть в состоянии повышенной готовности, сообщает официальный сайт города.

Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января.
Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января.
Анна Зайкова.

На совещании с главами районных администраций Сергей Дугин напомнил о крупных авариях на Южном и улице Малахова, а также привел в пример аварию на водопроводе на улице Телефонной.

«Необходимо осуществлять постоянный мониторинг тепловых режимов на объектах социальной сферы и в жилищном фонде. В случае нарушения режимов — немедленно информировать тепловую инспекцию Барнаульской сетевой компании», — сказал мэр.

Управляющим компаниям и домовых комитетам рекомендовали проверить исправность входных дверей в подъездах, целостность утепления подвальных окон и дверей.

При авариях и ЧС можно обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу города:

  • в случае возникновения чрезвычайных ситуаций — 29−91−99;
  • в случае коммунальных аварий — 29−91−88.
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