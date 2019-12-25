Власти успели подобрать участок для Radisson в Барнауле до ухода инвестора

Компания «ПремиумСтрой Алтай», которая занимается проектом строительства гостиницы Radisson в Барнауле, давала администрации города на поиск подходящего участка время до Нового года. Бизнесмены рассчитывали уже только на новогоднее чудо, но землю действительно успели найти, пишет amic.ru.

Рабочая группа подобрала для инвесторов подходящий участок, но где он — не разглашается.

Руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края Виктор Четошников сказал «Политсибру», что инвестор умерил строгость требований к потенциальной стройплощадке, благодаря чему диалог стал гораздо более конструктивным, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Замруководителя компании «ПремиумСтрой Алтай» еще до новости о наличии нового участка говорил, что «власть показывает формальную работу, а конкретики нет.»

«Мы будем сворачивать этот проект в Барнауле и переносить в другой регион», — отмечал Лужаев.

Эксперты считают, что в этом году определиться с участком не получится.

Напомним, этим летом за парк на площади Сахарова развернулась борьба. Барнаульские активисты выступили против застройки территории, где, как планировалось, должен был появиться отель Radisson. Позже проект перенесли на другую площадку,