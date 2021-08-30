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Недвижимость

Вместо ипотеки. Эксперты назвали три способа купить квартиру в России

Есть как минимум три способа купить квартиру, не оформляя ипотеку, — уверены риелтор агентства Sever Group Денис Коденко и руководитель департамента сопровождения сделок с недвижимостью Алексей Силантьев. На эту тему эксперты поговорили с URA.RU.

Выбор ипотеки.
Выбор ипотеки.
СС0

Денис Коденко и Алексей Силантьев предлагают россиянам приобретать жилье не только в ипотеку, но и в рассрочку, trade-in или на собственные накопления.

«Некоторые застройщики слишком низко оценивают стоимость квартиры. При ипотеке и покупке за наличные существует скидка от базовой стоимости квартиры, на рассрочку скидки нет. Чаще всего рассрочка процентная», — пояснил Денис Коденко. Риелтор отметил, что обычно она составляет 12% годовых.

Алексей Силантьев же отметил, что для того, чтобы взять ипотеку, нужен первоначальный взнос, который можно потратить на покупку комнаты.

«Альтернатива ипотеки — это купить комнату, не занимать деньги у банка, и продолжить копить», — заявил эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали, где россиянину взять квартиру, если даже ипотека не по карману.

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