Волшебный домик, увитый диким виноградом, продают за полмиллиона рублей в Барнауле

Увитую лозами винограда дачу, на участке которой благоухают цветы и плодоносят деревья, продают за 450 тыс. рублей. Она находится в поселке Плодомитомник в садовом некоммерческом товариществе «Спутник». Объявление размещено на «Авито».

Домик совсем не большой — всего 20 кв. м, как и участок — 4,5 соток. Цена одного квадратного метра составляет 22,5 тыс. рублей.

Несмотря на скромные размеры домишка, он довольно уютный. Здесь два года назад поменяли крышу и сделали косметический ремонт. По словам хозяина, летом здесь стоит приятная прохлада. От палящих солнечных лучей защищают лозы дикого винограда.

Участок радует глаз. Он находится на южной стороне и довольно солнечный, благодаря чему на нем хорошо растут растения. Весь сезон здесь собираю спелые яблоки, малину, голубику, крыжовник, виноград. А также выращивают прекрасные розовые кусты.

Владелец сообщает, что в поселке часто ходят автобусы. В сезон постоянно присутствуют свет и вода.

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