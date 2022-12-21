Войдет еще одна квартира. Пентхаус с огромной террасой продают за полмиллиарда рублей в Москве

Двухэтажный пентхаус продают за 464 млн рублей в Москве. На крытой террасе может поместиться еще одна квартира. Она находится на Бутиковском пер., 3. Объявление размещено на « Циан ».

Пентхаус с огромной террасой для еще одной квартиры продают за полмиллиарда рублей в Москве

Площадь пентхауса — 300 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 1,5 млн рублей. Квартира занимает два последних этажа, 6 и 7, в элитном ЖК «Купер Хаус». Других жилых помещений на этих уровнях больше нет.

Визуальное пространство пентхаусу дают светлые тона и большие окна. К тому же, гостиная — с открытым потолком. Она объединена с кухней и столовой.

На первом этаже находятся детская и гостевая спальни со своими санузлами. Есть отдельный кабинет, гардеробная комната, постирочная и балкон.

Второй этаж занимает мастер-спальня. К ней прилегают собственная ванная комната и гардеробная комната. На этаже есть выход на отапливаемую террасу и зона библиотеки.

Дом расположен рядом с Пречистенской набережной. Рядом — множество кафе, продуктовых магазинов и культурных мест.