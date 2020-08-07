Все для души и тела: градсовет утвердил объекты спортивно-делового квартала Барнаула

На очередном заседании Градостроительного совета Барнаула, которое прошло 5 августа, были приняты еще два объекта из проекта застройки квартала в Индустриальном районе.

Всего на Совете были рассмотрены 5 объектов строительства:

строительство административно-торгового здания на улице Пролетарская , 196

196 строительство магазина по адресу: проезд Лесной , 11/ ул. Кутузова , 75

11/ ул. Кутузова 75 строительство двух административных зданий по адресам: ул. Геодезическая , 111 и 113

111 и 113 строительство склада по Попова , 226а

К одному из них — магазину на проезде Лесной, 11 — у членов Градостроительного совета возникли вопросы, остальные объекты были приняты.

На участке земли недалеко от «Карандин-Арены"-"Динамо» — между улицами Геодезическая, Жасминная, Солнечная Поляна, Багряная — будет возведен большой нежилой комплекс, состоящий из 12 объектов.

Новый спортивно-деловой квартал Барнаула. Страница Евгения Носенко на facebook.com

Среди них — утвержденный на февральском градсовете физкультурно-оздоровительный комплекс. Предполагается, что это будет трехэтажное здание. На первом этаже разместятся спортивные и тренажерные залы, а на втором предполагается ресторан-бар, банный комплекс с бассейном на 50 мест и плавательный бассейн и т.д.

Концепция квартала — комплексность планировки зданий и единые архитектурные решения. Представленные административные объекты, как отметил на своей странице в Facebook депутат гордумы Евгений Носенко, «гармонично вписываются в новый современный спортивно-деловой квартал».

Евгений Носенко,

депутат годумы:

После окончания строительства этот квартал однозначно станет не только украшением города, но и центром притяжения жителей и гостей.

Новый спортивно-деловой квартал Барнаула. Страница Евгения Носенко на facebook.com

Также на Градостроительном совете был представлен проект комплекса Храма Святой Троицы, который планируется построить по адресу Солнечная Поляна, 90. Помимо основного здания будут возведены воскресная школа, причтовый дом, детская площадка, парковка для прихожан, колодец для слива святой воды и т. д.

Квартал уже подготавливают к застройке — огорожена территория, снят верхний слой земли.

Объекты нежилого комплекса на градсовете презентовал Владимир Золотов. Пока архитектор не комментирует детали будущего строительства.