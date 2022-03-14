«Все в наших руках». Владельцы участков в «Палитре» определились, кто будет следить за порядком

Будущие жители коттеджного поселка « Палитра » провели учредительное собрание, на котором создали товарищество собственников недвижимости. Владельцы участков выбрали органы управления, заложив основы успешного функционирования микрорайона и обсудили, как будут жить дальше. О том, когда в поселке появится охрана, свет и мусорные баки — в материале altapress.ru.

Первые новоселы

Собрание началось с приятной новости. В «Палитре» построен первый дом. На улице Шишкина поселится семья Ласкуткиных. Директор компании «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов поздравил будущих новоселов и вручил им подарок — сертификат крупной сети строительных магазинов.

Будущие жители коттеджного поселка «Палитра» провели учредительное собрание. Анна Зайкова

Михаил Кочетов,

директор компании «Фирсова Слобода»:

— Четыре года назад закон о ТСН был еще довольно сырым. Многое не было проработано, поэтому создание первых ТСН шло непросто. Но мы понимали, что делать это необходимо и преодолевали все законодательные «дебри». Сейчас в наших поселках уже созданы и успешно функционируют товарищества собственников недвижимости. Практика показывает, что только так можно обеспечить стабильную эксплуатацию инфраструктуры после ухода из поселка застройщика. Положительный опыт других наших проектов свидетельствует о том, что мы выбрали правильное направление.

На страже комфортной жизни

На сегодняшний день в «Палитре» уже закончено строительство первого пускового комплекса — здесь готовы дороги и проведены коммуникации. В этом году будут вестись работы во второй и третьей строительных очередях.

Директор «Фирсовой Слободы» рассказал: на территории «Палитры» у застройщика осталось немного непроданной земли. В поселке на данный момент 378 участков. Всего же в «Палитре» планируется размежевать около 600 наделов для возведения коттеджей.

Контур поселка планируют сделать закрытым. Будут организованы въезды со шлагбаумами. У центрального пропускного пункта появится пост с охраной.

Михаил Кочетов,

директор компании «Фирсова Слобода»:

— Опыт нашей работы в других поселках говорит о том, что без обеспечения безопасности жителей добиться максимально комфортных условий жизни не получится. Кражи, взломы — от этого не застрахован никто — до тех пор, пока за дело не возьмутся профессионалы. Чтобы обеспечить такую защиту, мы планируем пользоваться услугами проверенного частного охранного предприятия.

Будущие жители коттеджного поселка «Палитра» провели учредительное собрание. Анна Зайкова

Комфорт собственными руками

Одна из будущих жительниц «Палитры» Елена Шумилина отметила: ТСН — прекрасный формат для централизованной организации комфортной жизни в поселке.

Елена Шумилина,

собственница участка в «Палитре»:

— Все в наших руках. Люди сами будут принимать ключевые решения, связанные с функционированием «Палитры». В то же время, именно на нас будет лежать ответственность за эти процессы. Так мы будем ориентироваться на собственные потребности, и никто другой нам не навяжет что-то сверх этого.

Елена отметила, что опиралась на положительные примеры других поселков, где уже созданы товарищества собственников недвижимости.

Елена Шумилина,

собственница участка в «Палитре»:

— Мы не раз сталкивались с ТСН и в городе, и в поселках компании «Фирсова Слобода». В качестве примера можно привести «Новую грань», «Завидово». Там довольно быстро сформировалось централизованное управление. И я знаю: если самим не прилагать никаких усилий, то не будет сделано вообще ничего.

Будущие жители коттеджного поселка «Палитра» провели учредительное собрание. Анна Зайкова

Единогласный выбор

Собрание прошло в рабочем режиме — будущие жители «Палитры» с пониманием отнеслись ко всем предложениям в части организации и руководства работой ТСН, будущих нововведений. В завершение был подписан протокол.

Факты о поселке «Палитра»

Поселок «Палитра» находится в Первомайском районе , в 18 км от центра Барнаула. Дорога до площади Спартака занимает около 20 минут.

в 18 км от центра Барнаула. Дорога до площади Спартака занимает около 20 минут. Важнейшее достоинство поселка — благоприятная экология. Как раз то , ради чего люди строят и покупают загородные дома.

ради чего люди строят и покупают загородные дома. «Палитра» раскинулась на территории в 106,6 га. После ввода третьей очереди строительства здесь появятся около 600 благоустроенных участков. Благодаря естественному зонированию отельных частей поселка , обеспечивающемуся большим числом зеленых зон , формируется качественно новый уровень загородной жизни.

обеспечивающемуся большим числом зеленых зон формируется качественно новый уровень загородной жизни. Поселок «Палитра» стал первым проектом компании «Фирсова Слобода», где застройщик предлагает не только участки , но и типовые коттеджи.

но и типовые коттеджи. В поселке «Палитра» создано товарищество собственников недвижимости , которое будет управлять содержанием общей территории.

Будущие жители коттеджного поселка «Палитра» провели учредительное собрание. Анна Зайкова

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