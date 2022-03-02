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Недвижимость

Японский фасад и вечерняя подсветка: во сколько обойдется эксклюзивный дом-«убежище» в пригороде Барнаула

Коттедж площадью 511 кв. м пополнил рынок загородной недвижимости краевой столицы. Он построен в 2018 году в поселке Фирсова Слобода-3 по проекту барнаульского архитектора Максима Анина. По словам автора объявления на «Циан», дом оборудован системой жизнеобеспечения для безопасного и комфортного проживания.

В пригороде Барнаула продается дорогой коттедж, оборудованный полноценной системой жизнеобеспечения.
В пригороде Барнаула продается дорогой коттедж, оборудованный полноценной системой жизнеобеспечения.
"Циан".

Коттеджный поселок в Первомайском районе с одной стороны удален от городской суеты, с другой — находится достаточно близко от краевого центра. Из уголка тишины и покоя можно добраться до Барнаула без пробок за 10 минут.

Здесь на участке 9,5 сотки на ул. 8-я Заречная, 29 разместился дом с панорамным остеклением и фасадом из японских панелей.

В коттедже установлена система жизнеобеспечения: оборудование для водоподготовки с многоступенчатой очисткой и резервным накопителем, канализация, газовая котельная с двумя котлами, система вентиляции и кондиционирования. Кроме того, в доме установлены охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение с круговым обзором, а также красивая вечерняя подсветка объекта и участка.

В пригороде Барнаула продается дорогой коттедж, оборудованный полноценной системой жизнеобеспечения.
В пригороде Барнаула продается дорогой коттедж, оборудованный полноценной системой жизнеобеспечения.
«Циан».

На первом этаже находится гостиная с камином, кухня, комната отдыха для гостей, санузел. На втором — спальня и две детские комнаты. К каждому помещению прилагается отдельная уборная и гардеробная. Здесь же разместились игровая комната и кабинет с выходом на террасу.

«Гармоничный дизайнерский проект позволит исполнить задуманное каждому члену семьи. В цокольном этаже расположены: тренажерный и теннисный залы, сауна, душевая, комната отдыха, санузел, прачечная», — сказано в объявлении.

Стоимость недвижимости составляет 39 млн рублей, или 76,3 тыс. рублей за «жилой квадрат».

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