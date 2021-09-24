Зафиксирован рекордный объем инвестиций в недвижимость

Показатель на 32% выше результата первых девяти месяцев 2020 года и на 29% — допандемийного 2019 года, пишет РБК.

Рекордно высокий результат девяти месяцев 2021 года — результат снятия летних ограничений, общего оживления рынка и экономического восстановления, считают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

На итогах также сказалось закрытие нескольких крупных сделок в сегменте участков под строительство жилья. Они составили 148 млрд руб., или 65% от всего объема вложенных средств за январь-сентябрь.

На втором месте по доле вложенных средств — склады. На третьем месте по инвестициям — офисная недвижимость.

Ранее эксперт предупредил, что рынок недвижимости в России просядет.

«Вкупе с насыщением спроса и достаточно высокой динамикой роста средней стоимости квадратного метра, спрос на недвижимость будет снижаться. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в октябре-декабре спрос может снизиться на 10−15%, но это учитывая рекордную покупательскую активность прошлого года», — отметил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, часть банков изменят свои ипотечные ставки осенью, и это спровоцирует уменьшение спроса на рынке недвижимости.