Яркие краски зимы. ТОП-5 необычных и в меру дорогих коттеджей Барнаула

Цены на недвижимость в Барнауле стремительно растут . И пока они не взмыли до небес, самое время присмотреть себе уютный домик неподалеку от центра города. Altapress.ru подготовил рейтинг свежих особняков, цены на которые кусаются, но не очень.

5 место. Коттедж , похожий на замок из песка , но отличающийся сильным характером

Цена — 23,5 млн рублей

Адрес — ул. Отрадная , 28

28 Площадь коттеджа — 600 кв. м.

Размер участка — 11 соток

Коттедж за 23,5 млн рублей на ул. Отрадная , 28. «Циан».

На первый взгляд кирпичный дом с сайта «Циан» похож на строение из песка, но на самом деле у него «кирпичный» характер. Он двухэтажный, с просторными комнатами, обставленными итальянской мебелью. Полностью готов к проживанию.

На благоустроенной территории построены баня, два гаража, каждый на три автомобиля, беседка и летняя кухня.

4 место. Белый замок с лазурной крышей

Цена — 24 млн рублей

Адрес — ул. Кленовая

Площадь коттеджа — 350 кв. м.

Размер участка — 25 соток

Коттедж за 24 млн рублей на ул. Кленовая. «Циан».

«Мир выглядит ярче сквозь окна собственного дома!» — гласит первая строчка объявления на сайте «Циан».

Глядя на этот коттедж в микрорайоне «Авиатор», сложно не согласиться с автором. Контраст светлых кирпичных стен и ярко-синей черепицы крыши заставляет мир вокруг играть яркими красками.

Внутри дом не менее приятный. Первое, на что обращаешь внимание — яркие комнаты, каждая из которых выполнена в собственной цветовой гамме.

Кроме того, здесь есть хамам, на территории коттеджа построен гараж на две машины, уютная беседка с камином, баня, а также установлены летний каркасный бассейн и шезлонги.

3 место. Дом солнца с цокольным этажом для спорта и медитации

Цена — 25 млн рублей

Адрес — ул. Памирская

Площадь коттеджа — 290 кв. м.

Размер участка — 15 соток

Особняк за 25 млн рублей , построенный в поселке Южный. «Циан».

Двухэтажный кирпичный особняк разместился в одном из тихих и живописных мест поселка Южный.

«Свежий воздух, сосновый бор располагают к спокойному, неспешному течению жизни», — говорится в объявлении на «Циан».

У дома удобная планировка. Благодаря светлым стенам и большим окнам здесь весь день гостит солнце. Мебель из массива дуба и ясеня останется будущим хозяевам. Она дополняет уютную атмосферу.

В доме очень комфортно, благодаря теплым полам. На цокольном этаже можно заниматься спортом или отдохнуть в тишине, например, помедитировать.

Важно, что в шаговой доступности находятся аптеки, магазины, спортзалы, а до центра города всего около 15 минут езды.

2 место. Кирпичная классика среди сосен

Цена — 33 млн рублей

Адрес — 4-й Вешний тупик

Площадь коттеджа — 390 кв. м.

Размер участка — 17 соток

Коттедж за 33 млн рублей , построенный на 4-м Вешнем тупике. «Авито».

Капремонт этого коттеджа был сделан в 2019 году.

В нем есть просторная гостиная, пять спален, рабочий кабинет, вместительная гардеробная, три санузла. На цокольном этаже компактно разместились спортзал, газовая котельная и водоочистительная станция. Так что, дом полностью автономен.

На участке построен гараж на два автомобиля и оборудовано место для отдыха: беседка, зона барбекю.

«Хватит места для детских игр и уединения», — подытожил продавец свое объявление, размещенное на сайте «Авито».

Отметим, что дом уютно устроился среди сосен. Свежий воздух и пение птиц по утрам обеспечены.

1 место. Сибирская усадьба в европейском стиле с комнатами в разной цветовой гамме

Цена — 35 млн рублей

Адрес — 3-й Вешний тупик

Площадь коттеджа — 390 кв. м.

Размер участка — 9,94 соток

Особняк за 35 млн рублей , построенный по адресу 3-й Вешний тупик. «Циан».

Дом грамотно спроектирован. Со стороны он кажется компактным, но по словам продавца здесь очень просторно. Эффекта удалось добиться за счет эргономичного подхода к организации пространства.

Помимо привычных комнат и зала в особняке уместились: внушительных размеров каминный зал со столовой и выходом во внутренний двор, отдельный кабинет, просторный спортивный зал, сауна с комнатой отдыха и душем и т. д.

«Расположенный с восточной стороны зимний сад с окнами от пола дарит возможность наслаждаться восходом солнца под чашку утреннего кофе, а остекленная терраса с противоположной стороны дома позволяет среди деревьев ловить лучи заходящего солнца», — добавляет продавец дома.

Еще одна интересная особенность особняка — комнаты. У каждой из них не только свой характер, но и цветовая гамма.

К слову, не менее интересен и участок, на котором стоит особняк. Здесь поработал ландшафтный дизайнер. Помимо газона и многолетников, на нем были высажены деревья различных пород. А тропинки он вымостил натуральным камнем.

Кстати, кроме всего прочего, на территории дома построена беседка.

Особняк за 35 млн рублей , построенный по адресу 3-й Вешний тупик. «Циан». Особняк за 35 млн рублей , построенный по адресу 3-й Вешний тупик. «Циан». Особняк за 35 млн рублей , построенный по адресу 3-й Вешний тупик. «Циан». Особняк за 35 млн рублей , построенный по адресу 3-й Вешний тупик. «Циан».

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.