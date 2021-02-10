Яркие краски зимы. ТОП-5 необычных и в меру дорогих коттеджей Барнаула

5 место. Коттедж, похожий на замок из песка, но отличающийся сильным характером
- Цена — 23,5 млн рублей
- Адрес — ул. Отрадная, 28
- Площадь коттеджа — 600 кв. м.
- Размер участка — 11 соток
На первый взгляд кирпичный дом с сайта «Циан» похож на строение из песка, но на самом деле у него «кирпичный» характер. Он двухэтажный, с просторными комнатами, обставленными итальянской мебелью. Полностью готов к проживанию.
На благоустроенной территории построены баня, два гаража, каждый на три автомобиля, беседка и летняя кухня.
4 место. Белый замок с лазурной крышей
- Цена — 24 млн рублей
- Адрес — ул. Кленовая
- Площадь коттеджа — 350 кв. м.
- Размер участка — 25 соток
«Мир выглядит ярче сквозь окна собственного дома!» — гласит первая строчка объявления на сайте «Циан».
Глядя на этот коттедж в микрорайоне «Авиатор», сложно не согласиться с автором. Контраст светлых кирпичных стен и ярко-синей черепицы крыши заставляет мир вокруг играть яркими красками.
Внутри дом не менее приятный. Первое, на что обращаешь внимание — яркие комнаты, каждая из которых выполнена в собственной цветовой гамме.
Кроме того, здесь есть хамам, на территории коттеджа построен гараж на две машины, уютная беседка с камином, баня, а также установлены летний каркасный бассейн и шезлонги.
3 место. Дом солнца с цокольным этажом для спорта и медитации
- Цена — 25 млн рублей
- Адрес — ул. Памирская
- Площадь коттеджа — 290 кв. м.
- Размер участка — 15 соток
Двухэтажный кирпичный особняк разместился в одном из тихих и живописных мест поселка Южный.
«Свежий воздух, сосновый бор располагают к спокойному, неспешному течению жизни», — говорится в объявлении на «Циан».
У дома удобная планировка. Благодаря светлым стенам и большим окнам здесь весь день гостит солнце. Мебель из массива дуба и ясеня останется будущим хозяевам. Она дополняет уютную атмосферу.
В доме очень комфортно, благодаря теплым полам. На цокольном этаже можно заниматься спортом или отдохнуть в тишине, например, помедитировать.
Важно, что в шаговой доступности находятся аптеки, магазины, спортзалы, а до центра города всего около 15 минут езды.
2 место. Кирпичная классика среди сосен
- Цена — 33 млн рублей
- Адрес — 4-й Вешний тупик
- Площадь коттеджа — 390 кв. м.
- Размер участка — 17 соток
Капремонт этого коттеджа был сделан в 2019 году.
В нем есть просторная гостиная, пять спален, рабочий кабинет, вместительная гардеробная, три санузла. На цокольном этаже компактно разместились спортзал, газовая котельная и водоочистительная станция. Так что, дом полностью автономен.
На участке построен гараж на два автомобиля и оборудовано место для отдыха: беседка, зона барбекю.
«Хватит места для детских игр и уединения», — подытожил продавец свое объявление, размещенное на сайте «Авито».
Отметим, что дом уютно устроился среди сосен. Свежий воздух и пение птиц по утрам обеспечены.
1 место. Сибирская усадьба в европейском стиле с комнатами в разной цветовой гамме
- Цена — 35 млн рублей
- Адрес — 3-й Вешний тупик
- Площадь коттеджа — 390 кв. м.
- Размер участка — 9,94 соток
Дом грамотно спроектирован. Со стороны он кажется компактным, но по словам продавца здесь очень просторно. Эффекта удалось добиться за счет эргономичного подхода к организации пространства.
Помимо привычных комнат и зала в особняке уместились: внушительных размеров каминный зал со столовой и выходом во внутренний двор, отдельный кабинет, просторный спортивный зал, сауна с комнатой отдыха и душем и т. д.
«Расположенный с восточной стороны зимний сад с окнами от пола дарит возможность наслаждаться восходом солнца под чашку утреннего кофе, а остекленная терраса с противоположной стороны дома позволяет среди деревьев ловить лучи заходящего солнца», — добавляет продавец дома.
Еще одна интересная особенность особняка — комнаты. У каждой из них не только свой характер, но и цветовая гамма.
К слову, не менее интересен и участок, на котором стоит особняк. Здесь поработал ландшафтный дизайнер. Помимо газона и многолетников, на нем были высажены деревья различных пород. А тропинки он вымостил натуральным камнем.
Кстати, кроме всего прочего, на территории дома построена беседка.
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