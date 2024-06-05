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Недвижимость

Загородный дом окруженный лесом продают за 22,5 млн рублей

Дом из бруса продают в селе Бобровка за 22,5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Загородный дом окруженный лесом продают за 22,5 млн рублей.
Загородный дом окруженный лесом продают за 22,5 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома составляет 134,3 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 167 тыс. рублей.

На участке расположен вместительный гараж, в котором с удобством разместятся три автомобиля. Для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе предусмотрена полностью оборудованная зона барбекю. Терраса дополнена вместительным джакузи с функцией подогрева, что позволит наслаждаться водными процедурами в любое время года.

Терраса и дорожки на участке окрашены специальным маслом, которое не только придает им эстетичный вид, но и защищает от воздействия окружающей среды.

Участок утопает в зелени: здесь растет большое количество деревьев и кустарников, которые создают приятную атмосферу и обеспечивают тень в жаркие дни.

Дом оснащен всем необходимым для комфортного проживания. Панорамные окна позволяют любоваться окружающим пейзажем, а хамам дарит возможность расслабиться после напряжённого дня. Просторная кухня-гостиная станет местом сбора всей семьи и друзей, а газовый котел обеспечит тепло и уют в холодное время года. Система очистки и подготовки воды гарантирует её высокое качество, а кондиционер создаст комфортную температуру в помещении. Видеонаблюдение обеспечивает безопасность и спокойствие жильцов.

Ранее сообщалось, что уютный дачный домик с беседкой продают в Барнауле за 3,8 млн рублей.

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