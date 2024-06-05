Загородный дом окруженный лесом продают за 22,5 млн рублей.

Дом из бруса продают в селе Бобровка за 22,5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Общая площадь дома составляет 134,3 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 167 тыс. рублей.

На участке расположен вместительный гараж, в котором с удобством разместятся три автомобиля. Для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе предусмотрена полностью оборудованная зона барбекю. Терраса дополнена вместительным джакузи с функцией подогрева, что позволит наслаждаться водными процедурами в любое время года.

Терраса и дорожки на участке окрашены специальным маслом, которое не только придает им эстетичный вид, но и защищает от воздействия окружающей среды.

Участок утопает в зелени: здесь растет большое количество деревьев и кустарников, которые создают приятную атмосферу и обеспечивают тень в жаркие дни.

Дом оснащен всем необходимым для комфортного проживания. Панорамные окна позволяют любоваться окружающим пейзажем, а хамам дарит возможность расслабиться после напряжённого дня. Просторная кухня-гостиная станет местом сбора всей семьи и друзей, а газовый котел обеспечит тепло и уют в холодное время года. Система очистки и подготовки воды гарантирует её высокое качество, а кондиционер создаст комфортную температуру в помещении. Видеонаблюдение обеспечивает безопасность и спокойствие жильцов.

Ранее сообщалось, что уютный дачный домик с беседкой продают в Барнауле за 3,8 млн рублей.

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