Замороженный ТРЦ рассчитывают продать в Новоалтайске

Планируется, что в ТРЦ на ул. 40 лет Победы, 11 будет минимум три уровня, фасады выполнят в оранжевых и черных цветах с тонированным остеклением. На прилегающей территории предусмотрена открытая парковка для автомобилей и озеленение.
Собственник выполнил фундаментные работы. Здание начинали возводить несколько лет назад, но заморозили, пишет «Алтайский портал недвижимости».
Заказчик решил продать территорию вместе с проектом другому инвестору. Лот находится в экспозиции уже не один месяц, и за это время подешевел на 300 тыс. рублей.
Площадка огорожена металлическим забором.
Ранее сообщалось, что Сергей Сухоруких, бывший руководитель СК «Карнеол», возвращается на рынок недвижимости Барнаула и планирует построить дом в центре города.