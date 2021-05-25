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Недвижимость

Замороженный ТРЦ рассчитывают продать в Новоалтайске

В Новоалтайске продают недостроенный торгово-развлекательный центр «Парус» в центре города вместе с территорией за 14,7 млн рублей. Готовность здания составляет 3%.

ТРЦ "Парус" в Новоалтайске.
ТРЦ "Парус" в Новоалтайске.
altayrealt.ru

Планируется, что в ТРЦ на ул. 40 лет Победы, 11 будет минимум три уровня, фасады выполнят в оранжевых и черных цветах с тонированным остеклением. На прилегающей территории предусмотрена открытая парковка для автомобилей и озеленение.

Собственник выполнил фундаментные работы. Здание начинали возводить несколько лет назад, но заморозили, пишет «Алтайский портал недвижимости».

ТРЦ &quot;Парус&quot; в Новоалтайске.
ТРЦ «Парус» в Новоалтайске.
altayrealt.ru

Заказчик решил продать территорию вместе с проектом другому инвестору. Лот находится в экспозиции уже не один месяц, и за это время подешевел на 300 тыс. рублей.

Площадка огорожена металлическим забором.

Ранее сообщалось, что Сергей Сухоруких, бывший руководитель СК «Карнеол», возвращается на рынок недвижимости Барнаула и планирует построить дом в центре города.

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