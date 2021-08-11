Заоблачные амбиции, или Высотный ренессанс. Почему девелоперы Барнаула стремятся строить в небо

Большинство домов краевой столицы возвышаются над землей не выше 75 метров. Исключение — верзилы в сфере недвижимости Барнаула. Один из них — жилой комплекс «Столичный», который был признан первым и пока единственным в Барнауле небоскребом (его высота более 100 метров). Не исключено, что он ненадолго удержит свой статус, и в городе один за другим начнут расти архитектурные дылды.

Станет ли краевая столицы вторым Нью-Йорком и придутся ли ей к лицу нависшие перемены? Журналисты altapress.ru спросили об этом у девелоперов, промышленников и архитекторов.

Правильный вектор развития

Кирилл Овсянников , директор «ЖБИ Сибири». Дмитрий Лямзин.

Кирилл Овсянников,

директор компании «БКЖБИ 1» им. В.И. Мудрика:

Для современных городов России и мира высотное строительство уже стало нормой. Однако, наряду с небоскребами, всегда будут малоэтажные и среднеэтажные дома. Для каждого вида недвижимости найдется свой покупатель. Главное, чтобы жилье было качественным и комфортным. В частности, наша компания непрерывно работает в этом направлении. И это для нас принципиальный момент. Еще один важный вопрос — расположение. Нужно правильно распределять виды жилья на территории города. Например, решение администрации Барнаула отразить в генплане перспективу застройки частного сектора в центре города — это правильное решение. Центр краевой столицы не должен быть малоэтажным. И своим решением мэрия не только ведет правильную градостроительную политику с точки зрения будущего Барнаула, но и защищает интересы горожан. Понятно, что всегда будут жители, не поддерживающие такое направление развития Барнаула. Безусловно, их мнение тоже нужно учитывать и вести с ними правильно выстроенную работу. Не создавать информационный вакуум, а наоборот, разъяснять свою позицию и знакомить с проектами. Так люди будут видеть, что их интересы тоже учтены. Что касается строительства высоток, то сегодня технологии позволяют возводить очень надежные и комфортные небоскребы, которые ничем не уступают «малоэтажке». Они делают Барнаул современным и привлекательным городом. Уверен, это правильный вектор развития.

Главное , хорошо «посадить»

Алексей Квасов. Анна Зайкова , altapress.ru

Алексей Квасов,

архитектор:

Пока в Барнауле чаще всего строят дома, не превышающие отметку в 75 метров. Это обусловлено в том числе нормами пожарной безопасности. Для объектов выше этого предела в индивидуальном порядке нужно разрабатывать специальные технические условия, которые должны пройти обязательную экспертизу. Что касается самой тенденции к высотному строительству, то это очень сложный вопрос. Понятно, что в какой-то мере она продиктована нашим капиталистическим настоящим. У предпринимателей есть задача — получить большую прибыль, поэтому застройщики стараются выжать из дорогих и дефицитных участков земли максимум. С точки зрения бизнеса это, конечно, оправдано. Насколько высотное строительство необходимо с архитектурной точки зрения, нужно смотреть на конкретные примеры. Тут важно, где и как размещается объект — правильно ли он «сидит», соблюдены ли градостроительные ограничения, верно ли рассчитаны все нормативы и т. д. И, разумеется, нужно оценивать, насколько он вписывается в окружающее пространство. Крупному объекту обязательно нужны точки замыкания и большие пространства, для того чтобы он не «задавливал» окружение и не создавал ощущение замкнутости. И это тоже надо обязательно учитывать.

Высотное или «колбасное»

Евгений Клейнатовский. Дмитрия Лямзин.

Евгений Клейнатовский,

замдиректора «Монтажной компании „ПР-Холдинг“»: