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Недвижимость

Застройщик приостановил демонтаж Речного вокзала в Барнауле

Застройщик «ВиСКью» временно остановил демонтаж здания Речного вокзала в Барнауле.

Ласточки в гнезде.
Ласточки в гнезде.
CC0

Это решили сделать по просьбе общественников и активистов. Ожидается, что сегодня, 30 мая, состоится встреча с орнитологами.

Речь пойдет о городских ласточках, чьи гнезда находятся на здании вокзала.

Напомним, в равнинной части Алтайского края это единственное место их гнездования, рассказывал ранее орнитолог Алексей Эбель. Он полагает, что с разрушением этих гнезд популяция ласточек в Барнауле может значительно сократиться.

Демонтировать здание Речного вокзала начали 21 мая. В июле площадку планировалось уже полностью расчистить.

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