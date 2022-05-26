Единственное место гнездования городских ласточек разрушат в Барнауле

Птицы свили десятки гнезд под крышей здания вокзала.

В равнинной части Алтайского края это было единственное место их гнездования, говорит орнитолог Алексей Эбель. Он полагает, что теперь популяция ласточек в Барнауле может значительно сократиться.

В дикой природе городская ласточка обычно гнездится в светлых скалистых пещерах или расщелинах, а с возникновением городов ласточки стали устраивать свои гнезда под крышами и карнизами домов, отдавая предпочтение постройкам с каменной либо кирпичной кладкой, гласят данные Википедии.

Напомним, накануне в Барнауле приступили к демонтажу здания Речного вокзала. Altapress.ru побывал на объекте и узнал, как он будет исчезать в ближайшие пару месяцев.