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Жизнь

Единственное место гнездования городских ласточек разрушат в Барнауле

Вместе с Речным вокзалом разрушатся гнезда городских ласточек, узнали «Вести Алтай».

Ласточки в гнезде.
Ласточки в гнезде.
CC0

Птицы свили десятки гнезд под крышей здания вокзала.

В равнинной части Алтайского края это было единственное место их гнездования, говорит орнитолог Алексей Эбель. Он полагает, что теперь популяция ласточек в Барнауле может значительно сократиться.

В дикой природе городская ласточка обычно гнездится в светлых скалистых пещерах или расщелинах, а с возникновением городов ласточки стали устраивать свои гнезда под крышами и карнизами домов, отдавая предпочтение постройкам с каменной либо кирпичной кладкой, гласят данные Википедии.

Напомним, накануне в Барнауле приступили к демонтажу здания Речного вокзала. Altapress.ru побывал на объекте и узнал, как он будет исчезать в ближайшие пару месяцев.

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