Застройщик готовит супер проект рядом с башнями ЖК «Аквамарин» в Барнауле

Барнаульский застройщик Юрий Гатилов готовит проект высотного жилого здания рядом с тремя башнями ЖК «Аквамарин» на пустующем участке по ул. Приречной, 1а, узнал « Алтайский портал недвижимости ».

Площадь участка составляет 2,6 тыс. кв. м, но пока он предназначен для предоставления коммунальных услуг, а не для строительства многоэтажного жилья.

Ожидается, что первые эскизы покажут в ближайший месяц-два. Девелопер уверяет, что жилое здание станет настоящим шедевром.

Все необходимые процедуры по подготовке участка уже провели, в аренду его взяла фирма «Ритм». Она зарегистрирована чуть больше года назад. Собственник «Жилищной инициативы» владеет большей частью долей в компании.

Он уже сообщал, что намерен освоить не только этот точечный участок, но и всю прибрежную часть города до самого элеватора.

Ранее по заявлению «Жилищной инициативы» глава города Вячеслав Франк уже поручал подготовить проект планировки и межевания территории.