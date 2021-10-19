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Недвижимость

Застройщик готовит супер проект рядом с башнями ЖК «Аквамарин» в Барнауле

Барнаульский застройщик Юрий Гатилов готовит проект высотного жилого здания рядом с тремя башнями ЖК «Аквамарин» на пустующем участке по ул. Приречной, , узнал «Алтайский портал недвижимости».

Ул. Приречная, 1а.
Ул. Приречная, 1а.
altayrealt.ru

Площадь участка составляет 2,6 тыс. кв. м, но пока он предназначен для предоставления коммунальных услуг, а не для строительства многоэтажного жилья.

Ожидается, что первые эскизы покажут в ближайший месяц-два. Девелопер уверяет, что жилое здание станет настоящим шедевром.

Все необходимые процедуры по подготовке участка уже провели, в аренду его взяла фирма «Ритм». Она зарегистрирована чуть больше года назад. Собственник «Жилищной инициативы» владеет большей частью долей в компании.

Он уже сообщал, что намерен освоить не только этот точечный участок, но и всю прибрежную часть города до самого элеватора.

Ранее по заявлению «Жилищной инициативы» глава города Вячеслав Франк уже поручал подготовить проект планировки и межевания территории.

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