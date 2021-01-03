«Зеленый» беспредел. Московские общественники решили создать книгу памяти уничтоженных парков и скверов

Об амбициозных планах выпустить важное издание Координационный совет Инициативных групп Москвы и Подмосковья рассказал на своей странице в Facebook .

«Как говорил Конфуций: „Одна картина стоит тысячи слов“. Можно долго описывать уничтожение экологии Москвы мэрией, но куда нагляднее это показывают фото уничтоженных природных комплексов», — говорится в посте.

Фото, которые планируется опубликовать призваны стать наглядными примером недопустимого отношения к экологии столицы России, выраженного в уничтожении природных объектов.

«А ведь за каждым из этих уничтоженных объектов природы стояли тысячи подписей москвичей с просьбой не трогать и оставить в покое, но их мнение было просто проигнорировано», — отмечают общественники.

Они призвали всех неравнодушных горожан прислать фотографии парков и скверов, которых ужен нет на карте Москвы. Они лягут в основу будущей книги.

Здесь участники координационного совета подлились планами организовать выставку, посвященную теме вырубки парков и скверов.

Проект «Зеленая волна». barnaul.org.

К слову, в Барнауле не раз поднимался вопрос об уничтожении зеленого каркаса города. О чем ранее писал altapress.ru. Архитекторы, экологи и общественники всерьез обеспокоены состоянием парков, скверов и зеленых зон.

Так, в 2019 году архитекторы краевой столицы вместе со Станиславом Зенковым разработали эскизный проект зеленого каркаса города. Параллельно был проведен анализ состояния зеленых зон. Результат плачевный — большинство парков в запустении, островки растительности не ухожены. Каркас неуклонно деградирует.