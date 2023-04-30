30 апреля
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Недвижимость

Желающие могут поселиться в коттедже за «символическую плату» в центре Барнаула. Есть самовар

На известной платформе появилось объявление о продаже коттеджа в центре Барнаула — на ул.Никитина.

Коттедж.
Коттедж.
avito.ru

Как указывает автор объявления, в месте расположения трехуровнего коттеджа никогда нет пробок. Дом из кирпича.

Есть банный комплекс. Для зимних холодов предусмотрен теплый пол. Для летней жары — кондиционеры.

Цена вопроса — почти 21,5 млн рублей. Естественно, дизайнерский ремонт, большой гараж. Предусмотрены комнаты для гостей.

Словом, сделано с любовью. В банном комплексе разукрашенный самовар с чайничками из этого же ансамбля.

Между тем стало известно, какую зарубежную недвижимость предпочитает алтайская элита. Жители Алтайского края в среднем тратят гораздо большие бюджеты на покупку недвижимости за рубежом, чем москвичи. Такой вывод ранее сделали аналитики международного брокера недвижимости Tranio (tranio.ru) в исследовании по итогам 2022 года.

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