Как супруга сенатора Белоусова за свой счет достроила многоэтажку разорившегося «СтройГАЗа»

На фоне экстренного поиска мэрией Барнаула инвестора для достройки дома на Павловском тракте, 291 дольщикам «СтройГАЗа» весьма любопытна история другой многоэтажки этой разорившейся компании. В феврале в Барнауле было вынесено судебное решение, из которого ясно, что дом на ул. А Петрова, 254 был достроен за счет личных средств Татьяны Белоусовой, члена совета директоров «СтройГАЗа» и жены сенатора Сергея Белоусова. А сейчас она получила право на возврат этих денег.

Доход позволяет

Октябрьский районный суд Барнаула рассматривал иск Татьяны Белоусовой к «СтройГАЗу» и конкурсному управляющему предприятия Владимиру Заплаве.

Белоусова взыскала с ответчиков 10,4 млн рублей неосновательного обогащения. Решение, по данным на 5 марта, еще не было обжаловано и может вступить в законную силу 11 марта, сообщили в пресс-службе суда.

Белоусовой удалось доказать, что 10,4 млн рублей ее собственных средств были направлены на завершение строительства проблемного объекта на ул. Антона Петрова, 254 и теперь вся сумма подлежат возврату. В суде подтверждением платежеспособности истца стала декларация о доходах: за 2017 год Белоусова заработала чуть больше 203 млн рублей.

Кроме того, Октябрьский районный суд отметил, что дольщики успели получить квартиры в этом доме непосредственно перед введением на «СтройГАЗе» в 2018 году процедуры конкурсного производства (банкротство компании началось еще в 2016 году — прим. Altapress.ru).

А. Петрова , 254. «СтройГАЗ».

«В проблемы не вникал»

Дольщики дома на А. Петрова, 254 действовали по уже обкатанной их многочисленными предшественниками схеме — сначала писали жалобы в различные краевые и федеральные инстанции, а затем вышли на митинги.

В тот период в компании «СтройГАЗ», которая взялась построить этим гражданам новое жилье, в штате числились только 10 человек. Задолженность перед уволенными сотрудниками по зарплате превышала 21 млн рублей. Судебные приставы заблокировали банковские счета предприятия.

Торги по продаже арестованного имущества для погашения долгов «СтройГАЗа» еще не начались. При этом тогда еще действующий арбитражный управляющий Вячеслав Кононов, говорится в судебных материалах, «по месту нахождения должника не появлялся, в проблемы, возникающие в связи с достройкой жилого дома, не вникал».

Вскоре решением арбитража Кононова сменил Владимир Заплава из московской СРО арбитражных управляющих. И уже он и «СтройГАЗ» стали ответчиками в Октябрьском районном Барнаула по иску Татьяны Белоусовой.

ул. А. Петрова , 254. Недвижимость Алтай

Миллионы с процентами

В ходе процесса представитель Заплавы изложил такую версию появления инвестиций для достройки дома: Белоусова, являясь членом совета директоров предприятия, «с целью избежания репутационных рисков», сама приняла решение оплатить необходимые строительные работы и материалы.

Сделала она это, «имея влияние через супруга — основного акционера общества» (Сергей Белоусов на тот момент владел более 52% акций «СтройГАЗа»), завил представитель Заплавы. Оказав «безвозмездную финансовую помощь» в сумме 10,4 млн рублей, супруги Белоусовы «впоследствии передумали и сделали акт сверки», чтобы затем взыскать потраченные средства с компании.

Затем ответчики несколько изменили позицию: 10,4 млн рублей следует рассматривать как займ, сделанный Татьяной Белоусовой «СтройГАЗу». В этом случае Заплава при поражении в процессе был бы защищен от подачи еще одного иска Белоусовой — о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Однако выводы суда позволили ему принять решение именно в пользу Татьяны Белоусовой. При этом все высуженные деньги должны быть включены не в состав реестра требований кредиторов, а в текущие денежные обязательства «СтройГАЗа».

Дом на Антона Петрова , 254 по состоянию на лето 2015 года. stroigaz.ru

Иными словами, вернуть свои деньги Белоусова сможет чуть проще и чуть раньше, чем все те, кому развалившийся строительный флагман Алтая остался должен. В деле о банкротстве их сегодня 282 юрлица.

Что это за дом?

Многоквартирный дом по ул. А. Петрова, 254 «СтройГАЗ» начал строить в 2011 году. Объект предполагался из восьми секций, пять из них к 2016 году уже ввели в эксплуатацию.

Оставшиеся три секции — это около 200 квартир по договорам долевого участия; согласно данным реестра кредиторов, их стоимость на тот момент составляла 449,8 млн рублей. Для сравнения: всего по итогам процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве «СтройГАЗа» включены требования кредиторов на 3,7 млрд рублей.

По договорам срок передачи помещений дольщикам наступал в период с июня 2017 года по 30 января 2018 года. Официальная причина, которую руководство компании использовало для объяснения проблем, — последствия экономического кризиса. На тот момент в арбитраже уже рассматривались заявления о признании «СтроГАЗа» банкротом.

Проект дома на А. Петрова , 254. realtai.ru

Вместо эпилога

25 марта арбитражный суд проведет предварительное заседание по заявлению конкурсного управляющего Владимира Заплавы о привлечении Сергея Белоусова к субсидиарной ответственности по долгам «СтройГАЗа» и взыскании 4,3 млрд рублей.

А 5 марта Заплаве поступило очередное заявление о включении в реестр требований кредиторов. На этот раз от Алтайского государственного театра для детей и молодежи им. Золотухина. Заявитель потребовал устранить недостатки выполненных работ в здании театра и заменить осветительное оборудование. Речь идет о госконтракте, заключенном еще в 2009 году.