Жилищное строительство в крае провалилось почти на четверть вопреки амбициозным планам

В жилищном строительстве Алтайского края продолжается спад, отмеченный еще в начале года. Но по итогам первых четырех месяцев он оказался более серьезным, чем за первые два месяца. Это следует из данных, опубликованным Алтайкрайстатом и министерством строительства и ЖКХ региона. Между тем, губернатор края Виктор Томенко заявил в ходе ежегодного отчета, что в 2020 году объем ввода жилья должен увеличиться.

Спад ускоряется

В январе-апреле в региона построено 2670 квартир общей площадью 177,7 тыс. квадратных метров. Это на 21,7% меньше, чем в январе-апреле 2019 года (224,7 тыс. кв. метров), сообщили в Алтайкрайстате.

При этом индивидуальные застройщики построили и ввели в действие 70,1 тыс. кв. метров жилых домов. Это на четверть меньше января-апреля 2019 года.

Спад в жилищном строительстве зафиксирован был уже в первые месяцы года. Так, согласно информации алтайского минстроя, за январь-февраль 2020 года построено 1796 новых квартир общей площадью 119,9 тыс. кв. метров. Это на 14,3% ниже того же периода 2019 года.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки. Анна Зайкова , altapress.ru.

Существенный спад в первые два месяца года был отмечен в Барнауле — минус 14,5%. При этом в Новоалтайске, наоборот, объем увеличился на 23%, в Белокурихе в два раза.

Амбициозные задачи

Между тем, 2019 год в целом был, можно сказать, ударным: введено почти 758 тыс. кв. метров жилья. Это на 8% выше показателя, установленного региональным проектом «Жилье», отметил губернатор края Виктор Томенко в ходе отчета перед депутатами. Об этом расссказал сайт алтайского минстроя.

Губернатор заявил, что на 2020 год ставится не менее амбициозная задача ввести 779 тыс. кв. метров жилья.

«Совместно с нашими застройщиками мы работаем в данном направлении», — заверил Виктор Томенко.

Почему оно падает

Причины нынешнего отставания могут быть связаны с переносом некоторыми барнаульскими застройщиками сроков ввода домов из-за кризиса, связанного с пандемией и финансовыми трудностями, замедлившими ход работ.

Как ранее сообщал Altapress.ru, несколько застройщиков перенесли сроки сдачи домов сразу на год. И около 1 тыс. дольщиков не получат жилье в срок.

Дмитрий Дворядкин, директор оператора недвижимости «Перспектива 24», предположил, что снижение темпов строительства может быть связано с переходом на эскроу-счета, о чем он написал на своей странице в сети Facebook.

При этом Дворядкин не исключает, что к концу года объем восстановится.