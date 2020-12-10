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Недвижимость

Жильцов заставляют самостоятельно снести свой 10-этажный многоквартирный дом в Сибири

В Иркутске Росимущество заставляет жителей многоквартирного дома снести свое жилье несмотря на все положительные экспертизы, сообщает «Сибирь.Реалии».

Жильцов заставляют снести свой дом. Иркутск.
Жильцов заставляют снести свой дом. Иркутск.
кадр из видео.

Суд удовлетворил иск Росимущества к жителям 10-этажного дома — через месяц после вступления в силу этого решения жильцы должны самостоятельно снести здание.

Как рассказали жители, в доме № 48 по улице 4-я Советская они живут 13 лет. Сегодня там проживает 81 человек: матери-одиночки, дети, пенсионеры, инвалиды и не только.

Представитель жильцов Людмила Любвина сообщила изданию, что иск предъявили в сентябре 2019 года.

За несколько месяцев жители потратили 2 млн рублей на экспертизы: строительно-техническую, пожарную, экологическую и санитарную — по всем получили положительные решения.

«То есть наш дом соответствует строительным нормам и правилам, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, как проживающих в данном доме, так и окружающим», — подчеркнула Любвина.


Жительница дома Анна Ермакова рассказала, что у нее двое детей и квартира — единственное жилье, но через полтора-два месяца семья окажется на улице.

«После того, как мы эти экспертизы провели, администрация города наконец-то повернулась к нам лицом. Она начала решать вопрос земли. И вот в декабре суд выносит такое странное решение. Мы стали заложниками недобросовестного застройщика, нашей несовершенной законодательной системы и пофигизма властей», — пояснила женщина.

Росимущество в своем иске отметило, что дом стоит на земельном участке, который находится в пользовании у медицинского университета. На этом месте должны построить хирургический корпус — это значит, что участок использовали не по целевому назначению.

Примечательно, что, по словам жильцов, Иркутский медуниверситет дважды обращался в Минздрав РФ с предложением отказаться от участка, но безуспешно.

9 декабря жители дома записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, чтобы он повлиял на Минздрав и Росимущество.

Ранее стало известно, что многострадальный долгострой в Барнауле разделят «на две части», чтобы наполовину успеть к Новому году.

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