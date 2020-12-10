Жильцов заставляют самостоятельно снести свой 10-этажный многоквартирный дом в Сибири

В Иркутске Росимущество заставляет жителей многоквартирного дома снести свое жилье несмотря на все положительные экспертизы, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Суд удовлетворил иск Росимущества к жителям 10-этажного дома — через месяц после вступления в силу этого решения жильцы должны самостоятельно снести здание.

Как рассказали жители, в доме № 48 по улице 4-я Советская они живут 13 лет. Сегодня там проживает 81 человек: матери-одиночки, дети, пенсионеры, инвалиды и не только.

Представитель жильцов Людмила Любвина сообщила изданию, что иск предъявили в сентябре 2019 года.

За несколько месяцев жители потратили 2 млн рублей на экспертизы: строительно-техническую, пожарную, экологическую и санитарную — по всем получили положительные решения.

«То есть наш дом соответствует строительным нормам и правилам, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, как проживающих в данном доме, так и окружающим», — подчеркнула Любвина.



Жительница дома Анна Ермакова рассказала, что у нее двое детей и квартира — единственное жилье, но через полтора-два месяца семья окажется на улице.

«После того, как мы эти экспертизы провели, администрация города наконец-то повернулась к нам лицом. Она начала решать вопрос земли. И вот в декабре суд выносит такое странное решение. Мы стали заложниками недобросовестного застройщика, нашей несовершенной законодательной системы и пофигизма властей», — пояснила женщина.

Росимущество в своем иске отметило, что дом стоит на земельном участке, который находится в пользовании у медицинского университета. На этом месте должны построить хирургический корпус — это значит, что участок использовали не по целевому назначению.

Примечательно, что, по словам жильцов, Иркутский медуниверситет дважды обращался в Минздрав РФ с предложением отказаться от участка, но безуспешно.

9 декабря жители дома записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, чтобы он повлиял на Минздрав и Росимущество.

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