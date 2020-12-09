Скандальный долгострой в Барнауле разделят «на две части», чтобы наполовину успеть к Новому году

В Барнауле прошло очередное заседание межведомственной группы по завершению строительства многострадального дома на проспекте Ленина, сообщает мэрия города.

Дом в Барнауле на пр. Ленина, 195а. 19 октября 2020 года.

Напомним, проблемы с домом № 195а по проспекту Ленина начались в 2018 году — застройщик «ПР-Холдинг» не успел вовремя ввести в эксплуатацию первую очередь, в ответ посыпались иски от покупателей квартир.

В июне 2020 года глава Барнаула Вячеслав Франк потребовал план-график по готовности долгостроя. Через четыре месяца, в октябре, дольщики обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

После этого к проблеме подключились алтайский СК, где решили проверить застройщика и чиновников на мошенничество, и региональная прокуратура, которую также заинтересовал застройщик.

В начале ноября замруководителя «ПР-Холдинга» Евгений Клейнатовский официально заявил, что к концу ноября начнется процедура приемки дома. Однако сроки вновь немного сдвинулись.

9 декабря на заседании в мэрии Барнаула Клейнатовский сообщил, что в работах по завершению строительства дома задействовано не менее 55 человек.

Пикет дольщиков дома на пр. Ленина , 195а в Барнауле. Barnaul22

«Ведется отделка мест общего пользования в 3 и 4 блок-секциях, завершен монтаж оконных блоков по всему контуру дома, продолжается запуск и монтаж отопления, водоснабжения и водоотведения в подвале, установка приборов учета, проводится пусконаладка лифтов, электросистем, пожарной сигнализации», — доложил застройщик.

Чтобы ускорить срок сдачи жилой части дома приняли решение разделить объект на две очереди. Так, к концу декабря планируют ввести 3 и 4 блок-секции жилой части дома, подземную автопарковку — позже.

Клейнатовский также сообщил, что в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края уже направили официальное извещение о завершении строительства объекта.

«По результатам проведенной проверки застройщику выдан акт и предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 25 декабря», — выяснили на заседании.

Таким образом, по планам дом готов будет до конца 2020 года, а необходимый пакет документов с результатами всех экспертиз подготовят в начале 2021 года.

Стоит отметить, что вопросы о правах дольщиков вошли в список наиболее популярных тем пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 17 декабря.