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Жизнь

Прокуратура подключилась к проверке истории с барнаульским долгостроем на Ленина

Прокуратура Алтайского края проводит проверку действий застройщика «Монтажная компания ПР-Холдинг», на действия которой пожаловались дольщики дома по пр. Ленина, 195а.

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

Объект до сих пор не сдали в эксплуатацию, говорится на сайте надзорного ведомства. Первую очередь строительства дома (блок-секции № 1 и 2 — это 176 квартир) и трансформаторную подстанцию застройщик завершил в январе 2018 года, хотя про графику должен был закончить еще в мае 2016 года.

В прокуратуре установят все обстоятельства, связанные с превышением сроков сдачи дома и «иными действиями застройщика, повлекшими нарушение прав участников долевого строительства».

Ранее прокуроры неоднократно проводили проверки, которые выявляли нарушения сроков уведомления дольщиков о переносе сдачи дома, требований законодательства о страховании ответственности застройщика, о размещении в сети информации о ходе строительстве и так далее.

По всем нарушениям принимались соответствующие меры реагирования, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее проверкой истории с долгостроем занялся следственный комитет.

Как уже писал altapress.ru, 24 октября дольщики вышли на акцию протеста. Они записали видеообращение к Рамзану Кадырову, в котором просили его о помощи, так как от местной власти уже ничего не ждут.

На митинге дольщики записали видеообращение к Рамзану Кадырову.
На митинге дольщики записали видеообращение к Рамзану Кадырову.

Протесты у недостроенного объекта «ПР-Холдинга» проходят не в первый раз. В начале июня барнаульцы вышли на пикет, чтобы привлечь к проблеме внимание краевых и городских властей.

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