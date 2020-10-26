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Недвижимость

Уголовный подтекст будут искать в истории барнаульских дольщиков, пожаловавшихся Кадырову

Следственный комитет начал проверку информации о нарушениях прав дольщиков дома на пр. Ленина, 195а, которые накануне выходили с акцией протеста. Правоохранители найдут причастных к возможным мошенническим действиям, говорится в сообщении ведомства.

Пикет дольщиков дома на пр. Ленина, 195а в Барнауле.
Пикет дольщиков дома на пр. Ленина, 195а в Барнауле.
Barnaul22

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материалах средств массовой информации, а также установить причастных к нарушению прав участников долевого строительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в следкоме.

Ранее дольщики записали видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Они просят помощи, так как от местной власти ничего уже не ждут.

Дом с 2015 года строит «Монтажная компания ПР-Холдинг».

Подробнее об этом altapress.ru писал ранее.

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