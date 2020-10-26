Уголовный подтекст будут искать в истории барнаульских дольщиков, пожаловавшихся Кадырову

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материалах средств массовой информации, а также установить причастных к нарушению прав участников долевого строительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в следкоме.
Ранее дольщики записали видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Они просят помощи, так как от местной власти ничего уже не ждут.
Дом с 2015 года строит «Монтажная компания ПР-Холдинг».
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