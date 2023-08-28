Жители Алтайского края могут массово лишиться погребов и гаражей

Владельцы незарегистрированной недвижимости в Алтайском крае могут потерять ее, если не внесут в единый государственный реестр (ЕГРН) данные о собственниках. Речь идет о постройках, поставленных на технический учет до 2013 года и по документам не имеющих владельцев.

Десятки тысяч объектов

В управлении Росреестра по Алтайскому краю рассказали, что, если правообладатель ранее учтенного объекта недвижимости не выявлен, то объект посредством ряда процедур могут поставить на учет как бесхозяйное имущество и в дальнейшем оформить его в муниципальную собственность. Перечень объектов, о которых идет речь, не уточняется.

Однако заместитель начальника управления Андрей Рерих в ответ на вопрос altapress.ru отметил, что речь может идти, в том числе, например, о гаражно-строительных кооперативах (ГСК). По его словам, в одном лишь Барнауле на сегодняшний день выявлено порядка 13 тыс. гаражей и погребных ячеек без правообладателей.

Выявление правообладателей. Управление Росреестра по Алтайскому краю.

Ни продать, ни подарить

Андрей Рерих уточнил, что зачастую - это объекты, созданные в 90-е годы, у которых явно есть собственники. Их формальное отсутствие самим же фактическим владельцам мешает распоряжаться объектом, в том числе, передавать его по наследству.

Он добавил, что, если говорить о ГСК, то, как правило, 99% из них — действующие. У них есть председатели, у участников имеются справки о выплате пая в Росреестре. Между тем процедура оформления очень проста и подать документы на регистрацию можно в любом МФЦ.