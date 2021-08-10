Жителям Алтая рекомендуют перед покупкой дома проверять землю, чтобы не потерять крышу

Замглавы Кадастровой палаты Алтайского края Игорь Штайнепрайс объяснил, почему перед покупкой земли и домов необходимо проверять недвижимость на наличие ограничений, сообщает мэрия Барнаула.

Штайнепрайс отметил, что для некоторых территорий региона установлены особые условия использования — существует около 30 видов таких зон.

«Санитарно-защитные зоны, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления и подтопления, зоны охраняемых объектов, зоны минимальных расстояний до газопроводов, приаэродромная территория и другие. В реестр недвижимости внесены границы 14 видов зон на территории края. Кроме того, вносятся особо охраняемые природные территории, береговые линии, лесничества, публичные сервитуты и так далее», — перечислил эксперт основные «ловушки».

Все это предполагает особые требования к использованию либо ограничение использования объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся на таких территориях.

Применительно к объектам недвижимости (земельным участкам, строениям, сооружениям, зданиям), находящимся в таких зонах, охранный режим выражается в наличии ограничений прав собственников.

Снос дома по улице Э. Алексеевой в Барнауле. 26 июля 2013 г. Марина Кочнева

«Часто землевладельцы и приобретатели земельных участков не знают, что на участок или его часть наложены ограничения. К ним могут относиться запрет строительства, ограничения по целевому использованию земельного участка и хозяйственной деятельности на нем. Так, например, в границах санитарно-защитных зон нельзя использовать земельные участки для жилого строительства. В некоторых случаях есть возможность возмещения убытков собственникам», — отметил Штайнепрйс.

Чтобы проверить, относится участок к охранной зоне или нет, можно запросить сведения из ЕГРН в виде выписки об объекте недвижимости.

Выписку можно запросить в офисе МФЦ либо через портал Росреестра или сайт Федеральной кадастровой палаты. Сведения в электронном виде на 50% дешевле бумажного варианта.

Также можно посмотреть правила землепользования и застройки и генплан поселения или города. Как правило, эти документы можно найти на официальном сайте муниципалитета.

Скрин карты генерального плана Санниковского сельсовета. Сайт администрации Первомайского района.

Кроме того, необходимо убедиться, что поблизости нет объекта, требующего установления охранных зон.

Например, рядом могут оказаться предприятие вредного производства, культурные и исторические объекты, высоковольтные линии, магистральные трубопроводы, водоемы и не только.

«Дополнительные проверки особо актуальны в случаях, когда ЗОУИТ (зоны с особыми условиями использования территории) еще не зарегистрировали в реестре недвижимости, и сведения о них не отображаются в выписке из ЕГРН», — предупредили в Кадастровой палате.

Ранее в Иркутске жильцов заставили самостоятельно снести свой 10-этажный многоквартирный дом, построенный на земле с ограничениями.