Знаменитый барнаульский «магазин-бомж» преобразится в офисное здание с магазином

В сентябре этого года заброшенный объект, расположенный на пр. Красноармейский, 33, более известный как магазин «Угринич», поменял хозяина. Каково же было удивление, когда спустя неполных три месяца «магазин-бомж» снова был выставлен на продажу. На этот раз на популярных площадках « Циан » и « Авито ». Объект оценили в 75 — 80 млн рублей.

«Бомж» по призванию

Altapress.ru не раз писал о магазине, которые жители Барнаула, озабоченные плачевным состоянием объекта недвижимости, прозвали «бомжом». Здание находится на центральном проспекте краевой столицы, на красной линии.

Его окна были выбиты, вокруг навален мусор, а в самих помещениях жили люди без определенного места жительства и тусовались пьяницы.

Объект долгое время был заброшенным. Барнаульские риэлторы не спешили с положительными прогнозами в отношении его дальнейшей судьбы. Внешний и внутренний вид не добавляли покупательского интереса к магазину.

Из рук в руки

В то же время, эксперты отмечали, что при условии достойных вложений, четырехэтажный объект вполне может приносить неплохие деньги. Его общая площадь — 1,5 тыс. кв. м. Размер участка под ним — чуть больше 1 тыс. кв. м. Он расположен в центре города, с достаточно высоким трафиком.

В сентябре 2020 года обладателям здания стал владелец сети салонов связи «Диксис», заведений «Кинза и Мята», «Лапша и уши», ирландского паба Hairy Lemon Дмитрий Колотилин.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

Тогда бизнесмен не спешил раскрывать подробности того, как намерен распорядиться приобретением.

«Использовать объект буду в коммерческих целях», — лаконично сообщил предприниматель.

Справка Напомним, 20 сентября объект торгового дома «Угринич» должны были продать с торгов за 74 млн рублей. Они были признаны несостоявшимися, так как конкурсный кредитор оставил четырехэтажный магазин себе. Однако, 30 июня «Россельхозбанк» переуступил свои права физлицу — Дмитрию Колотилину. Сделку пытался оспорить в суде другой кредитор — Андрей Балдин, но исковое заявление тогда осталось без движения.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

Грядут перемены

Altapress.ru стало известно, что здание будет приведено в порядок. На его помещения уже возник неплохой спрос. Как сообщил совладелец, пожелавший остаться неизвестным, появились потенциальные арендаторы.

В частности, на первый этаж претендуют крупные федеральные ритейлеры, такие как «Пятерочка» и «Ярче». На втором этаже будут оборудованы удобные офисные помещения.

бывший магазин «Угринич» давно оккупировали бомжи и пьяницы Анна Зайкова

На вопрос о том, зачем нужно было выставлять здание на продажу, нам ответили, что это было сделано для мониторинга спроса на подобные объекты с перспективой продать бывший магазин после косметического ремонта. В то же время, это помогло привлечь потенциальных арендаторов.

Открытие нового офисного здания запланировано на весну 2021 года. Пока же в помещениях ведутся ремонтные работы. Из четырехэтажного объекта уже вынесли несколько десятков мешков мусора. Самовольных жильцов выгнали, а зданию обеспечили полноценную охрану.