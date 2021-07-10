«Золотой квартал» Барнаула превратиться в жилой комплекс с каменными фасадами, детским садом и теннисным кортом

Стала известна архитектурно-градостроительную концепцию застройки квартала 2036. Было решено, что новый ЖК назовут «Шотландией». Согласно обнародованной версии, в этой части города появиться восемь высотных жилых домов с облицовкой, имитирующей камень, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Концепцию нового жилого комплекса обнародовал барнаульский проектировщик Алексей Квасов на своей странице в социальной сети.

Согласно проекту, два из восьми домов будут оборудованы подземными паркингами, остальные здания возведут со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения.

На эскизах видно, что три башни вдоль ул. Солнечная поляна будут повышенной этажности (примерно 20−24 этажа). Четвертый небоскреб могут возвести на углу улиц Семенова и Христенко.

На странице в Instagram архитектор рассказал, что в числе особенностей высоток будет принцип блокированной городской застройки. Таким образом, каждая секция здания станет, с одной стороны, неотделима от него, а с другой — будет смотреться отдельным домом.

Еще одна особенность — отделка фасадов, которая будет имитировать камень. Внешний вид призван продемонстрировать долговечность и хороший вкус. Эффект должна усилить цветовая палитра — естественные и спокойные бежевые, коричневые, серые тона.

Рендеры ЖК «Шотландия». Страница Instagram Алексея Квасова.

В центре квартала планируется построить детский сад, школу с собственным стадионом, баскетбольной, волейбольной площадками и теннисным кортом. А на ул. 280-летия Барнаула встанет многоярусный гаражный комплекс. Согласно новой тенденции в строительстве, дворы жилых домов будут освобождены от машин.

Напомним, большой участок в 13 га был разыгран почти год назад — 7 июля 2020-го. Из-за рекордной на тот момент стоимости в 548,9 млн рублей, он получил название «золотой квартал». Его выиграла на торгах компания «Союз» Владимира Отмашкина.