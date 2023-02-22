22 февраля
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Недвижимость

Золотой особняк с личным бассейном продают за 24 млн рублей в Барнауле

Двухэтажный коттедж, отливающий золотым цветом, продают за 24 млн рублей в Барнауле. Внутри размещен личный бассейн. Дом находится на Геодезической ул., 65. Объявление размещено на «Авито».

Коттедж, 182,3 кв. м за 24 млн рублей
Коттедж, 182,3 кв. м за 24 млн рублей
Авито

Площадь городского коттеджа — 182,3 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 131 тыс. рублей.

Дом находится на улице закрытого типа — проехать могут только местные жители и их гости. Тем не менее рядом расположены множество остановок, и можно уехать в любой район города без проблем.

Снаружи коттедж отделали желтым кирпичом, который на солнце отливает золотым цветом. Сам дом стоит на участке в 9,6 соток. На нем выращивают сад с фруктовыми деревьями.

Внутри дом оформили без лишней роскоши, но со вкусом. Между этажами построили массивную лестницу из дерева.

Главное преимущество дома — собственный бассейн. Рядом установили сауну и поставили стол с телевизором, чтобы после купания пить чай и смотреть любимые передачи.

Рядом с домом в шаговой доступности расположены ледовой дворец, школа Смертина, школы-гимназии № 123, 120, 117. А также торговые центры и кинотеатры.

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