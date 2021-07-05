Зреет новый скандал. Жители частного сектора на Горе опасаются, что застройщик выгонит их со своей земли

Компания «Регионстрой» заявила о своем желании в течение семи лет застроить жилыми высотками большую территорию в нагорной части Барнаула — в районе ул. Аванесова. Корреспонденты altapress.ru отправились на место, чтобы спросить, как жители встретили новость о грядущих переменах. Спойлер — атмосфера в районе уже накаляется и жара здесь ни при чем.

«Это наша земля»

На данный момент «Регионстрой» готовит проект будущего комплексного освоения. По предварительным данным, на это уйдет не меньше полугода. В течение еще шести месяцев застройщик планирует скупать частные дома.

Под аппетиты девелопера подпадает район ул. Аванесова — это прямоугольник между улицами Фомина, Карева, Тачалова и Пожарным переулком.

Девелопер уже застолбил себе место на ул. Аванесова ­ с литерой 44. Здесь близится к сдаче многоэтажный дом, который компания возводит на месте здания старой школы № 21. О ней еще будет сказано ниже.

Настроения у людей разные. Но большинство в беседе с altapress.ru высказались против комплексного освоения территории, причем в довольно резкой и эмоциональной форме.

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

Жители, как один, повторяли: «Это наша земля, и мы ее никому не отдадим». На некоторых улицах уже собираются инициативные группы. Горожане готовят обращения и активно участвуют в общественных обсуждениях внесения изменений в генплан Барнаула.

Тем временем, жители ул. Гвардейской, которая тоже попадает в проблемный прямоугольник, пытаются понять, кем являются странные гости, зачастившие на их улицы недели за две до появления новости о планах «Регионстроя».

Они внимательно осматривали недвижимость, заглядывая за заборы. При этом с владельцами домов никто не разговаривал.

Немногочисленные аргументы «за»

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

Из всех опрошенных людей желанием продать дом с участком поделилась только Тамара (65 лет). Она живет в районе ул. Фомина и очень ждет, когда застройщик наконец зайдет на территорию. Но женщина подчеркивает, что это должно быть только комплексное, а не точечное освоение.

Она искренне призналась, что не очень цепляется за свою землю и обязательно согласится на денежную компенсацию — сейчас ей важно «выгадать что-то и для детей».

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

«Во сколько бы оценила недвижимость?.. Думаю, что не меньше 1,5 млн рублей», — пояснила Тамара.

Женщина добавила, что соседи тоже хотели бы продать участки. Дома на ее улице не самые добротные, зато под ними земельные наделы в шесть и более соток.

К слову, молодой сосед Тамары, вложивший в недвижимость ипотечные деньги, тоже с радостью избавился бы от имущества за компенсацию.

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

«Он мне как-то рассказал, что очень боится пожара. В нашем районе дома стоят плотно. Поэтому он не против отсюда съехать», — рассказала женщина.

К слову, Тамара уже навела справки. Согласно открытым данным, кадастровая стоимость земли в пер. Сычева начинается от 1 млн рублей.

«Мало кто согласится продать дома»

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

Молодая жительница Екатерина (23 года) повстречалась нам недалеко от своего дома (в районе ул. Аванесова), который ее родители построили больше 30 лет назад. Она рассказала, что живет здесь с самого рождения и не хочет никуда съезжать.

Екатерина подчеркнула — здесь хорошо и даже перспектива оказаться рано или поздно рядом со стройкой ее не пугает. За несколько лет люди уже привыкли к ведению работ на ул. Аванесова, 44.

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

«Думаю, мало кто согласится продать дома. В районе живет много людей в возрасте. Им нет смысла куда-то переезжать. В такой ситуации застройщику, скорее всего, будет очень сложно выкупить большую площадь разом, ведь компания же не может получить землю без согласия собственника», — добавила девушка.

«Почему я должна уезжать из родного дома?»

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

«Я против застройки этой территории. Здесь родились мои мама и ребенок. Это наша земля», — с вызовом говорит Ольга (39 лет), живущая в пер. Сычева.

Женщина живет в небольшом доме, куда специально переехала из благоустроенной квартиры. Здесь свежий воздух, нет пробок, рядом — лес, река, Нагорный парк. Поэтому она прекрасно понимает, почему «Регионстрой» выбрал именно этот район.

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

«Гора — не стратегическое место, а источник для зарабатывания денег. Поэтому не понимаю, почему я должна уезжать из родного дома? Чтобы здесь впоследствии поселились другие люди? Я хочу жить на своей земле. И меня поддержит половина жителей нашей улицы, особенно владельцы хороших домов, на строительство которых у многих из них ушло по полжизни», — уверена Ольга.

Ее соседи уже начали обсуждать, как можно повлиять на ситуацию в случае, если намерения застройщика будут одобрены. Не исключено, что они присоединятся к жителям частного сектора, борющимся за перевод их земель из Ж-1 и Ж-2 обратно в Ж-4.

«В городе же есть другие районы»

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

«Мы тоже категорически против. Дело в том, что этот район хорошо благоустроен: есть дороги, освещение, газ. Но в городе же есть другие районы, нуждающиеся в реновации. Например, Поток», — недоумевает Михаил (около 40 лет).

Мужчина рассказал, что на их улице и в окрестностях стоят разные дома, как абсолютно новые, так и требующие ремонта. И «грести всех под одну гребенку одним волевым решением застройщика или еще кого-то, абсолютно нельзя».

«Новость прозвучала так , будто все уже решено»

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

«Я подозреваю, что застройщик не ведет речь о комплексном освоении. Насколько мне известно, в план тогда должна входить и новая инфраструктура с детскими садами, школами, больницами и другими объектами соцкультбыта. Интересно ли это застройщику? Или компания хочет только построить многоэтажки?» — спрашивает Ольга (40 лет).

А еще она задалась вопросом, что же в действительности можно строить на территории их района, который на карте функциональных зон отнесен к СОД-2? И как это соотносится с уже устоявшимся порядком вещей ­ ведь на этих землях преимущественно стоят частные дома?

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

Факт Согласно карте функциональных зон Барнаула, подготовленной на основе действующего генерального плана, территория, которую намерены отдать под высотную застройку на Горе, отнесена к категории СОД-2 (это зона смешанной и деловой застройки). Та же формулировка используется и в карте, выставленной на общественные слушания.

«"Регионстрой» сейчас заканчивает возведение многоэтажного дома на месте школы 1936 года постройки. Здесь выучилось несколько поколений местных жителей. Она много лет стояла бесхозной, после чего ее резко объявили аварийной и продали. Как это стало возможно — до сих пор остается загадкой не только для меня", — рассказала Ольга.

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

Она тоже против запланированного строительства на Горе.

«Все, наверное уже в курсе, как поступают в похожих ситуациях в нашем городе… Новость прозвучала так, будто все уже решено. И осталось только полгода на то, чтобы выкупить частный сектор», — с горечью в голосе сказала Ольга.

«Никто не согласится продавать дома»

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

Жители ул. Гвардейская и ул. Денисова тоже отнеслись к новости о предполагаемом строительстве без энтузиазма.

«Вот сколько нам денег дадут? Здесь участки маленькие. Если начнут скупать сотки, то люди толком ничего не получат. А ведь мы продали квартиру, вложились в свой дом, все в нем благоустроили. А если переезд? Я ведь уже на пенсии. Что я смогу сделать на „10 тыс. рублей“? Да еще и непонятно, куда переезжать. Сейчас-то мы находимся в центре города, где все рядом…», — недоумевает Марина (60 лет).

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

Елена (38 лет) добавляет, что многие ее соседи отстроились, сделали ремонт в домах. И в случае переезда им все придется делать заново.

«Никто не согласится продавать дома. В центре Барнаула нам никто жилье не даст (в качестве компенсации. — Прим. ред.), а в отдаленные районы мы не поедем. Под большим вопросом стоит сама возможность строить высотки, ведь у нас оползневая зона. Земля „водянистая“. Люди в ней даже погреб нормально вырыть не могут, а тут… Все ведь поползет. Две улицы со стороны Оби „ушли“ еще в 90-х», — отметила женщина.

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

«Это как-то не по-человечески» Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова. Ольга (35 лет) с мужем переехали в частный сектор 1,5 года назад, а сейчас «новоселы» (по местным меркам. — Прим. ред.) узнали, что их землю «хотят радостно застраивать, а дома сносить». Но женщина допускает, что нависшее над людьми комплексное строительство, возможно, пойдет городу только на пользу. Но ради этого, сетует она, тихое и зеленое место превратят в оживленный квартал. «Здесь красиво, но никто не учитывает, что рядом река, а значит много насекомых. От этого, кстати, страдает „Аквамарин“. И с таким нашествием каждое лето будут сталкиваться люди», — заметила Ольга.

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

Она подчеркнула, что немалая часть ее соседей — люди в возрасте, и они не хотят жить в квартирах, да и перспективы переезда несколько туманны, ведь «практика переселения или компенсации не выглядит легкой и справедливой».

«Возможно, со стороны частный сектор Горы выглядит как сборище последних людей, пьяниц; тех, кто за чертой бедности и которых можно вот так запросто спихнуть, только потому что им не принципиально, где жить. Но это далеко не все жители нагорной части», — отмечает женщина.

В заключении Ольга задает ключевой в данной ситуации вопрос: «Почему жители узнали о принципиальном для них решении не от властей или компании-застройщика, а из новостей?».

Нагорная часть Барнаула в районе ул. Аванесова. Анна Зайкова.

«Это как-то не по-человечески и неприятно попахивает… И если заглядывание через заборы — это и есть переговоры с жителями, о которых говорится на одном из сайтов, то это не очень красиво», — грустит Ольга.

Важно отметить: многие жители Горы в районе ул. Аванесова не питают лишних надежд и иллюзий. Практически каждый из них заявил о том, что будет бороться за свою землю. Но пока они чего-то побаиваются: многие попросили не указывать их настоящие имена и воздержаться от упоминания фамилий, а также ни в коем случае не фотографировать лица.