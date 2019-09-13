Длинноволосый Алексей Смертин заступился за школьника с прической под Ибрагимовича

Футболист рассказал, что сам родом из Сибири и всю жизнь носил длинные волосы.
«Именно таким меня и запомнили болельщики всего мира. Мы должны поддержать Прохора. Дорогой Прохор! Юношеская Футбольная Лига приглашает тебя в Москву 9 октября. Приходи на матч ЦСКА — „Спартак“. ЮФЛ — лига для сильных и смелых футболистов. Мы также организуем тебе тренировку с игроками одной из академий ЮФЛ. А 10 октября наша сборная сыграет с Шотландией. Приходи, давай будем болеть за наших! Всем — мир, футбол и длинные волосы», — сказал Смертин в видео.
Как сообщалось ранее, администрация школы посчитала, что мальчик подстригся как участник юношеской военизированной нацистской организации «Гитлерюгенд» в Германии.
Руководство школы вызвало родителей мальчика на беседу и предложили перевести его на домашнее обучение. Те встали на защиту сына и заявили о намерении обратиться в прокуратуру.