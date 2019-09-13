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Спорт

Длинноволосый Алексей Смертин заступился за школьника с прической под Ибрагимовича

Экс-футболист сборной России Алексей Смертин заступился за ученика из Красноярского края Прохора Ильиных, которого раскритиковали за прическу в стиле форварда Златана Ибрагимовича. Смертин позвал школьника на матч ЦСКА — «Спартак» и встречу между сборными России и Шотландии. Об записал видео в Instagram.

Алексей Смертин.
Алексей Смертин.
Олег Богданов

Футболист рассказал, что сам родом из Сибири и всю жизнь носил длинные волосы.

«Именно таким меня и запомнили болельщики всего мира. Мы должны поддержать Прохора. Дорогой Прохор! Юношеская Футбольная Лига приглашает тебя в Москву 9 октября. Приходи на матч ЦСКА — „Спартак“. ЮФЛ — лига для сильных и смелых футболистов. Мы также организуем тебе тренировку с игроками одной из академий ЮФЛ. А 10 октября наша сборная сыграет с Шотландией. Приходи, давай будем болеть за наших! Всем — мир, футбол и длинные волосы», — сказал Смертин в видео.

Как сообщалось ранее, администрация школы посчитала, что мальчик подстригся как участник юношеской военизированной нацистской организации «Гитлерюгенд» в Германии.

Прическа Златана Ибрагимовича
Прическа Златана Ибрагимовича
www.instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Руководство школы вызвало родителей мальчика на беседу и предложили перевести его на домашнее обучение. Те встали на защиту сына и заявили о намерении обратиться в прокуратуру.

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