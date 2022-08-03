Алтайская гимнастка рассказала, почему выступает за Белоруссию

Анастасия начала заниматься гимнастикой в Барнауле, когда ей было пять. Еще через шесть лет родители девочки переехали в Белоруссию. Когда девушке исполнилось 14, она представила сборную этой страны.

«Мой тренер решила, что надо попробовать выступать за Белоруссию. Я, если честно, была маленькая, не особо что-то понимала. Для меня это просто была поездка какая-то, а потом был небольшой испытательный срок здесь. В итоге сказали, что меня берут», — рассказала гимнастка.

Ранее за допинг дисквалифицировали известного российского легкоатлета.