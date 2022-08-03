3 августа
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Спорт

Алтайская гимнастка рассказала, почему выступает за Белоруссию

Российская гимнастка Анастасия Салос рассказала Sport.24, почему она представляет Белоруссию на соревнованиях.

Олимпийские игры.
Олимпийские игры.
СС0, alasdair massie

Анастасия начала заниматься гимнастикой в Барнауле, когда ей было пять. Еще через шесть лет родители девочки переехали в Белоруссию. Когда девушке исполнилось 14, она представила сборную этой страны.

«Мой тренер решила, что надо попробовать выступать за Белоруссию. Я, если честно, была маленькая, не особо что-то понимала. Для меня это просто была поездка какая-то, а потом был небольшой испытательный срок здесь. В итоге сказали, что меня берут», — рассказала гимнастка.

Ранее за допинг дисквалифицировали известного российского легкоатлета.

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