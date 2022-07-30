За допинг дисквалифицировали известного российского легкоатлета

Бегун Валентин Смирнов отстранен от соревнований на четыре года. Дата начала дисквалификации — 20 июля 2022 года. При этом будет учтен срок временного отстранения спортсмена.

Смирнов — победитель Универсиады-2013 в беге на 1500 метров. Также в его активе серебряная и бронзовая медали командных чемпионатов Европы, указывает Lenta.ru.

21 июля на использовании запрещенного препарата попалась российская гимнастка Ангелина Симакова. В пробе 19-летней спортсменки были обнаружены следы фуросемида. По решению РУСАДА чемпионка Европы будет отстранена от участия в соревнованиях на два года.

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