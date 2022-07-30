30 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

За допинг дисквалифицировали известного российского легкоатлета

Российского легкоатлета дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Медицина. Здоровье. Кровь.
Медицина. Здоровье. Кровь.
СС0

Бегун Валентин Смирнов отстранен от соревнований на четыре года. Дата начала дисквалификации — 20 июля 2022 года. При этом будет учтен срок временного отстранения спортсмена.

Смирнов — победитель Универсиады-2013 в беге на 1500 метров. Также в его активе серебряная и бронзовая медали командных чемпионатов Европы, указывает Lenta.ru.

21 июля на использовании запрещенного препарата попалась российская гимнастка Ангелина Симакова. В пробе 19-летней спортсменки были обнаружены следы фуросемида. По решению РУСАДА чемпионка Европы будет отстранена от участия в соревнованиях на два года.

Ранее российская лыжница рассказала, почему принимала допинг.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость