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Спорт

Алтайская легкоатлетка завоевала серебро, впервые за два года выступив за рубежом

Барнаульская легкоатлетка Полина Миллер завоевала серебряную медаль на международном турнире в Бельгии, сообщает «Алтайский спорт».

Полина Миллер.
Полина Миллер.
instagram.com/p_milka

Полина 3 июля на турнире в бельгийском Хесден-Золдере стала второй на своей коронной дистанции, пробежав ее за 52,08 секунды.

«Чемпионка России в беге на 400 метров впервые с октября 2019 года выступила на международной арене», — отмечает издание.

Также обладательницами медалей стали еще три российские спортсменки.

Серебро в беге на 1000 метров взяла чемпионка страны Александра Гуляева, а в прыжках с шестом первые два места заняли Аксана Гатауллина и Ольга Муллина.

Ранее сообщали, что World Athletics одобрила заявки Полины Миллер и Сергея Шубенкова на нейтральный статус.

Но на Олимпиаде в Токио выступит только Шубенков. Он вошел в десятку российских легкоатлетов, получивших доступ на Игры.

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