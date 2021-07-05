Алтайская легкоатлетка завоевала серебро, впервые за два года выступив за рубежом

Барнаульская легкоатлетка Полина Миллер завоевала серебряную медаль на международном турнире в Бельгии, сообщает « Алтайский спорт ».

Полина 3 июля на турнире в бельгийском Хесден-Золдере стала второй на своей коронной дистанции, пробежав ее за 52,08 секунды.

«Чемпионка России в беге на 400 метров впервые с октября 2019 года выступила на международной арене», — отмечает издание.

Также обладательницами медалей стали еще три российские спортсменки.

Серебро в беге на 1000 метров взяла чемпионка страны Александра Гуляева, а в прыжках с шестом первые два места заняли Аксана Гатауллина и Ольга Муллина.

Ранее сообщали, что World Athletics одобрила заявки Полины Миллер и Сергея Шубенкова на нейтральный статус.

Но на Олимпиаде в Токио выступит только Шубенков. Он вошел в десятку российских легкоатлетов, получивших доступ на Игры.